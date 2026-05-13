Disney heeft zijn nieuwste Marvel-serie van een lanceerdatum voorzien, namelijk VisionQuest . Het laatste deel van de trilogie die begon met WandaVision en opgevolgd werd door Agatha All Along krijgt op 14 oktober 2026 zijn einde met VisionQuest. Daarnaast heeft het ook Ahsoka seizoen 2 van een lanceerdatum voorzien.

VisionQuest

We zien Paul Bettany terug in de rol van White Vision, waarin we zien wat hij gaat doen in een wereld waarin Thanos' en Wanda's gedoe voorbij is. De serie bevat 8 afleveringen en we zien hierin onder andere Ultron, de maker van Vision. Todd Stashwick speelt Paladin, een soort Marvel-Boba Fett, en Ruaridh Mollica is terug als Tommy Maximoff. We zien daarnaast T'Nia Miller als robot Jacosta.

Ook zijn Henry Lewis, Jonathan Sayer, James D’Arcy, Orla Brady, Emily Hampshire, Lauren Morais en Diane Morgan van de partij.

Ahsoka seizoen 2

Ahsoka is toe aan haar tweede seizoen en we zien hoe Rosaria Dawson terugkomt als Ahsoka Tano om te kijken waar mensen haar hulp kunnen gebruiken. We weten nog niet precies wanneer de serie terugkeert, maar er is een releasekkader van begin 2027 aangegeven. Er belooft meer op het spel te staan en de strijd wordt groter. We zijn heel benieuwd.

Beeld hebben we helaas nog niet, dus we kijken nog even naar eerdere trailers van deze producties. Blijf tof, toch?