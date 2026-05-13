AINetflixAutomotiveTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
Visionquest

VisionQuest en Ashoka hebben releasedatums gekregen: dit zijn ze

Entertainment13 mei , 14:27doorLaura Jenny
Disney heeft zijn nieuwste Marvel-serie van een lanceerdatum voorzien, namelijk VisionQuest. Het laatste deel van de trilogie die begon met WandaVision en opgevolgd werd door Agatha All Along krijgt op 14 oktober 2026 zijn einde met VisionQuest. Daarnaast heeft het ook Ahsoka seizoen 2 van een lanceerdatum voorzien.

VisionQuest

We zien Paul Bettany terug in de rol van White Vision, waarin we zien wat hij gaat doen in een wereld waarin Thanos' en Wanda's gedoe voorbij is. De serie bevat 8 afleveringen en we zien hierin onder andere Ultron, de maker van Vision. Todd Stashwick speelt Paladin, een soort Marvel-Boba Fett, en Ruaridh Mollica is terug als Tommy Maximoff. We zien daarnaast T'Nia Miller als robot Jacosta.
Ook zijn Henry Lewis, Jonathan Sayer, James D’Arcy, Orla Brady, Emily Hampshire, Lauren Morais en Diane Morgan van de partij.

Ahsoka seizoen 2

Ahsoka is toe aan haar tweede seizoen en we zien hoe Rosaria Dawson terugkomt als Ahsoka Tano om te kijken waar mensen haar hulp kunnen gebruiken. We weten nog niet precies wanneer de serie terugkeert, maar er is een releasekkader van begin 2027 aangegeven. Er belooft meer op het spel te staan en de strijd wordt groter. We zijn heel benieuwd.
Beeld hebben we helaas nog niet, dus we kijken nog even naar eerdere trailers van deze producties. Blijf tof, toch?

Lees ook

Disney+ wil een alles-in-1-app worden: dit is hoeDisney+ wil een alles-in-1-app worden: dit is hoe
5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 195 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 19
3 redenen waarom we in de ban zijn van Amsterdam Centraal 24/73 redenen waarom we in de ban zijn van Amsterdam Centraal 24/7
WK Oranje 2026

Hoe technologie, data en innovatie jouw WK-beleving bepalen

Entertainment
13 mei 2026
AlleyCats#universal-base-square-1x_na_01_zxx_crop

Ricky Gervais maakt animatieserie over katten voor Netflix

Entertainment
13 mei 2026
Ben Affleck - The Rip

Ben Affleck en Matt Damon aangeklaagd omdat hun film te echt is

Entertainment
12 mei 2026
max verstappen 24 uur

Max Verstappen rijdt dit weekend zijn eerste 24-uursrace ooit

Entertainment
12 mei 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading