Disney + heeft een nieuw seizoen gemaakt van Amsterdam Centraal 24/7 en daar wordt veel reclame voor gemaakt. We besloten te kijken of het de moeite waard is, want wat is er nou interessant aan een station? Heel veel, zo blijkt, je krijgt een kijkje in de keuken bij veel facetten van het station en dat is heel leerzaam.

Het is net als Schiphol op Videoland

De mensen die op het station werken zijn natuurlijk heel vaak met dezelfde routineklussen bezig: constant zwartrijders pakken, steeds wachten tot er iemand zijn gevonden voorwerpen komt ophalen, enzovoort, maar het leuke is dat je in deze serie ook wat krenten uit de pap te zien krijgt. Je krijgt menselijke verhalen te horen, zoals we dat ook kennen uit de Schiphol-serie op Videoland. Heel tof, want hierdoor begrijp je beter waarom er een make-uptafel en kleedkamers zijn tijdens Pride, of hoeveel werk er is aan alle mensen die net iets te ver gaan tijdens Koningsdag.

Je krijgt allemaal verschillende banen mee en dat is bij de Schiphol-serie ook. Het zijn natuurlijk echte mensen, maar het zijn ook een soort types die je leert kennen en dat is leuk om te zien, want als je dan op Schiphol of het station bent, dan kijk je misschien toch wat beter of je iemand herkent.

Je begrijpt de NS iets beter

Begrijp me niet verkeerd, je zal niet ineens lachen als je vertraging hebt of je trein weer eens uitvalt, maar door eens met je eigen ogen te zien wat er precies gebeurt wanneer er een trein stil komt te staan en dat je als trein zijnde dan nu eenmaal -letterlijk en figuurlijk- weinig kanten op kan, zal je waarschijnlijk wel wat vaker bij het uitvallen van een trein denken: misschien komt het door dit soort problemen. En misschien denk je dan: gelukkig was ik niet een van die reizigers in de intercity die bij Abcoude een uur in de hitte zonder stroom stond. Ook krijg je te zien hoe de treinverkeersleiding werkt en dat is niet iets wat je vaak ziet.

Een nieuwe kijk op handhaving

Als je bij de politie gaat werken, dan doe je dat waarschijnlijk omdat je boeven wil pakken en de orde wil bewaken. Hetzelfde geldt voor mensen die bij handhaving werken bij NS. Alleen is dat het werk helaas niet zo. En om toch even terug te grijpen naar de Schiphol-serie: daarin zie je ook dat de Marechaussee veelvuldig zijn handen vol heeft aan daklozen en verwarde mensen. Het is best bijzonder dat de handhavers hier elke dag weer voor kiezen, want zeker op Amsterdam Centraal wemelt het af en toe van de mensen die niet helemaal zeker zijn wat ze eigenlijk op het station doen. Enerzijds is dat heel mooi werk, maar het moet ook erg zwaar zijn en deze serie laat je zien waar de heren en dames zoal mee te maken hebben.

Het is natuurlijk niet allemaal geweldig: zo gaat het wat ver dat een vrouw die haar koffers een voor een een trap op tilt, waardoor er een koffer een korte tijd onbeheerd op het perron staat, nogal hard wordt aangesproken. Zeker omdat je in dezelfde serie hebt gezien dat het vaak genoeg voorkomt dat de lift ermee stopt. Ook is het een docu waarin natuurlijk een bepaald verhaal wordt verteld, dus helemaal volledig waarheidsgetrouw en eerlijk zal het niet altijd zijn. Maar over het algemeen voelt het wel alsof je een soort inkijkje krijgt in wat er zoal op dit station gebeurt.