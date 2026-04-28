Grogu

Grogu steelt de show in de nieuwe Natgeo-reclame

Entertainment28 apr , 21:54doorLaura Jenny
Terwijl we wachten op de film The Mandalorian and Grogu, zien we dat Baby Yoda heel andere dingen aan het doen is. In een commercial voor National Geographic, dat net als Star Wars in handen is van Disney, zien we het mormeltje de werelden verkennen die natuurliefhebbers uit de docu's van Natgeo kennen.

Grogu op wereldreis

Alleen laat Grogu er natuurlijk hier en daar wel zijn Force op los. Of is het toch gewoon de force of nature die zo sterk is? In ieder geval ziet het er koddig uit hoe het Star Wars-wezen zo rondwaggelt. The Mandalorian and Grogu verschijnt op 22 mei in de bioscoop en de laatste trailer van die film beviel ons erg goed. Nu denken we niet dat National Geographic snel met een docu over Grogu zou komen, hoe grappig het ook klinkt, maar het is een grappige samenwerking om te zien:

