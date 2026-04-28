Terwijl we wachten op de film The Mandalorian and Grogu
, zien we dat Baby Yoda heel andere dingen aan het doen is. In een commercial voor National Geographic, dat net als Star Wars in handen is van Disney, zien we het mormeltje de werelden verkennen die natuurliefhebbers uit de docu's van Natgeo kennen.
Alleen laat Grogu er natuurlijk hier en daar wel zijn Force op los. Of is het toch gewoon de force of nature die zo sterk is? In ieder geval ziet het er koddig uit hoe het Star Wars-wezen zo rondwaggelt. The Mandalorian and Grogu verschijnt op 22 mei in de bioscoop en de laatste trailer
van die film beviel
ons erg goed. Nu denken we niet dat National Geographic snel met een docu over Grogu zou komen, hoe grappig het ook klinkt, maar het is een grappige samenwerking om te zien: