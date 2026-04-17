Er is een gloednieuwe trailer uit van The Mandalorian and Grogu en waar mensen toch nog wat mat waren over de aankomende Star Wars -film, daar weet de trailer toch wel te overtuigen. Het is duidelijk meer dan alleen maar die schattige Baby Yoda : er wordt echt wel een avontuur aangegaan.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

De tickets voor de film zijn nu te koop en hoewel hij uiteindelijk ook op Disney+ verschijnt, kun je deze prent ook in de bioscoop zien. Het draait allemaal om hoe ouderen de jongeren beschermen en andersom, zo kunnen wel lezen in de tagline. We zien dat de film verdergaat waar de serie stopte en dat het dynamische duo missies doet voor de New Republic. Kom er maar in, Din Djarin:

Vanaf 22 mei draait The Mandalorian and Grogu in de bioscoop.