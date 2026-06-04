Op zondag 21 juni is het dit jaar weer vaderdag. De feestdag ter ere van alle papa’s en vaders in Nederland. Een dag waarbij het vaderschap en de invloed van vaders in de samenleving wordt gevierd. Een dag ook waarbij alle vaders lekker in de watten worden gelegd. Met mooie knutsels en tekeningen, een lekker ontbijt op bed. En natuurlijk een tof cadeau. Sokken of een lekker luchtje verras je je vader waarschijnlijk niet meer mee. Wat dan wel? Dat ligt natuurlijk helemaal aan zijn interesses. Ben je op zoek naar inspiratie, of heb je nog tips nodig, bekijk hieronder onze giftguide voor een leuk en gevarieerd aanbod aan Vaderdag gifts & gadgets. Dit zijn in ieder geval geen cadeau's die ergens onderin de kast belanden.

Aulo platenspeler – Een moment van rust

Heeft je vader weleens zo’n ‘nu even niet!’ moment? Geef hem dan deze stijlvolle Aulo platenspeler met ingebouwde luidsprekers cadeau. Hiermee komt hij even helemaal tot rust. Even niets, alleen echt luisteren naar muziek. Handig: hij heeft Bluetooth dus je kan hem ook koppelen aan een smartphone

De platenspeler is ontworpen als een audio-object dat rust brengt in je ruimte, zonder kabel- of losse componenten-chaos. Het tijdloze design vraagt geen aandacht maar creëert juist aandacht.

De Aulo platenspeler speelt vinyl af op 33 en 45 RPM. Muziek kan ook draadloos worden afgespeeld via Bluetooth. Via de line-in worden externe apparaten zoals een audiostreamer of telefoon aangesloten. De line-out maakt verbinding mogelijk met een versterker, speakers of soundbar.

De platenspeler is beschikbaar in donker hout of zwart en kost € 479,-.

Rookloze vuurkorf - om schaamteloos te stoken

Mannen en vuur: een magische combinatie. Maar niemand zit te wachten op stinkende haren en kleren en boze buren. Met de rookloze vuurkorven van herQs is dat gelukkig niet aan de orde.

Dankzij de dubbelwandige technologie verbranden de herQs vuurkorven hout efficiënter, wat zorgt voor 90% minder rookoverlast. Gebruiksgemak staat voorop: haal de vuurkorf uit de doos, plaats droog hout of pelletkorrels en steek het vuurtje aan. De herQs Cozy €199,99 is het middelpunt voor kleine groepen (Ø38×H32 cm, 5,8 kg). herQs is verkrijgbaar via herqs.com, bol.com en gespecialiseerde winkels en webshops en winkels.

Nature regenton - want planten zijn dol op regenwater

Een Vaderdagcadeau waar je mee aan kan komen: de stoere 350 Liter Regenton van Nature. Regenbuien worden heviger, de periodes van droogte duren langer. Zo heb je een slimme oplossing voor heftige regen en langere droogte!

Hemelwater is niet alleen gratis, het bevat ook minder kalk dan kraanwater, waardoor het beter is voor je planten en de vijver. Een regenton betaalt zich dus al snel terug

Deze nieuwe Nature regenton heeft een inhoud van 350 Liter en is gemaakt van UV-bestendig materiaal. Dit nieuwe model heeft een licht gebogen vorm en een eenvoudig, exclusief design. Het handige kraantje is voor het vullen van gieters of het aansluiten op een tuinslang.



Gloria MultiBrush – voor de schoonste tuin

Op zoek naar een origineel Vaderdagcadeau waar vader blij van wordt? De draadloze Gloria MultiBrush is dé alles-in-één oplossing voor tuin- en schoonmaakklussen rondom huis.

Met maar liefst 11 verwisselbare opzetstukken maakt je vader eenvoudig houten vlonders, tegelvoegen en kunstgras schoon of trimt hij strak de graskanten. Dankzij de verticuteerrol, gazonbeluchter en maaier-opzetstukken blijft ook het gazon perfect onderhouden.

De ergonomische steel en draadloze werking zorgen voor optimaal gebruiksgemak. De MultiBrush werkt op alle Bosch 18V POWER FOR ALL-accu’s. De MultiBrush is ook verkrijgbaar in een elektrische 230 V uitvoering.

De GLORIA li-on MultiBrush PLUS inclusief steen- en staaldraad voegenborstel heeft een verkoopadviesprijs van € 169,95. Losse opzetstukken zijn verkrijgbaar vanaf € 9,95.

Elektrische Voegenborstel

Black & Decker 18V Brushless Schroefklopboormachine

Voor vaders die graag klussen of altijd klaarstaan voor een doe-het-zelfproject, introduceert Black & Decker een nieuwe generatie brushless tools. Brushless technologie, oftewel borstelloze motoren, zorgt voor meer vermogen, een langere levensduur en minder slijtage. Doordat er geen koolborstels meer nodig zijn, ontstaat er minder wrijving en warmte, wat resulteert in efficiënter werken en minder onderhoud.

Binnen de nieuwe lijn springt de 18V Brushless accuschroefklopboormachine eruit als veelzijdige krachtpatser voor lichte en zware klussen in hout en metaal. Dankzij twee snelheden, een 13 mm metalen boorkop en extra’s zoals LED-verlichting en een praktische riemhaak biedt deze machine optimaal comfort en gebruiksgemak. Het ergonomische design zorgt voor prettig werken, ook bij langdurig gebruik.

Met deze innovatieve tool geeft Black & Decker vaders een cadeau waar kracht, precisie en duurzaamheid samenkomen.

Slim deurslot Linus L2: voor de technisch onderlegde vader

Dankzij het slimme deurslot Linus L2 heeft je vader altijd en overal volledige toegangscontrole tot de woning via de Yale Home-app. Hij kan virtuele sleutels delen met het hele gezin, zodat iedereen kan komen en gaan zonder gedoe met fysieke sleutels. Die hoef je niet meer mee te nemen en kan je ook niet meer verliezen.

Dankzij de automatische vergrendeling- en ontgrendelingsfunctie weet je vader dat zijn woning altijd veilig is: Linus L2 doet 's nachts automatisch de deuren op slot en 's ochtends weer open. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je het na een lange dag vergeet. Voor extra gemak kan het slot worden uitgebreid met de Yale Smart Keypad 2 met vingerafdruk, ideaal voor kinderen die hun telefoon vergeten, zodat ze zonder smartphone naar binnen kunnen.



Hier te bestellen: Prijs: vanaf € 235,88Hier te bestellen: yalehome.nl/yale-linus-slim-deurslot-l2

Slim slot Linus L2 Lite: voor de smarthome-vader

Het slimme slot Linus L2 Lite biedt slimme-woningbeveiliging voor een meer betaalbare prijs. Het is ontworpen voor eenvoudige doe-het-zelf-installatie en ideaal vaders die net beginnen met wat smarthome tech. Het slimme slot is compact en makkelijk te gebruiken. Het slot heeft functies zoals automatisch ontgrendelen en veilig gastenbeheer.

Dankzij de innovatieve KeySense-knop kun je de deur van binnenuit makkelijk vergrendelen en ontgrendelen, geen sleutels nodig. KeySense maakt het leven makkelijker op drukke schooldagen, wanneer je vaker vergeet de deur op slot te doen of je sleutels niet kunt vinden. Met één druk op de knop is de deur goed op slot als het hele gezin weggaat. De L2 Lite werkt met Matter via Thread en is een veilige, handige en verbonden oplossing die je vader elke dag een gerust gevoel geeft.



Hier te bestellen: Prijs: vanaf € 139,98Hier te bestellen: yalehome.nl/yale-linus-smart-lock-l2-lite

Een meer duurzaam cadeau via Swappie

Een goed cadeau is technologie waar je vader elke dag wat aan heeft. Denk aan een iPhone om te videobellen met de kleinkinderen, of AirPods voor zijn favoriete podcasts. Bij Swappie vind je telefoons en accessoires die door hun eigen experts van binnen en buiten helemaal zijn nagekeken. Zo geef je de kwaliteit van nieuw, maar dan slimmer. En omdat ze bij Swappie precies weten wat ze doen, krijg je altijd een uitgebreide garantie op elk product. Betrouwbare tech voor de hele familie, volledig door hen geregeld.



Hier te bestellen: Prijs: vanaf 119,- euroHier te bestellen: Swappie.com/nl

Verwen je vader(figuur) met luxe!

Hoewel sokken, speciaalbier of BBQ-accessoires altijd veilige opties zijn om cadeau te doen tijdens vaderdag, is deze tip net wat origineler én luxer: een cadeau waarmee je je vader echt even verwent. De Philips i9000 Prestige is zo'n Vaderdagtip.

Dit premium scheerapparaat is onderdeel van Philips’ meest geavanceerde shaver-serie ooit en combineert een luxe design met slimme technologie voor een gladde, comfortabele scheerbeurt. Dankzij de individueel bewegende scheerhoofden volgt de shaver de contouren van gezicht en hals, ook op lastigere plekken zoals de kaaklijn en hals. Kortom: een praktisch én luxe cadeau voor vaders die graag fris, scherp en verzorgd voor de dag komen.

Saros 20: Voor vaders die hulpje willen in het huishouden

De Saros 20 van Roborock is hét vlaggenschip voor wie geen concessies wil doen op het gebied van prestaties en gemak. Deze robotstofzuiger combineert krachtige zuigkracht met een geavanceerd dweilsysteem, waardoor stof, vuil én hardnekkige vlekken in één beweging worden aangepakt.

Dankzij slimme navigatie en obstakelherkenning beweegt de robot moeiteloos door het huis, zelfs onder lage meubels en over verschillende vloertypes. Het volledig geautomatiseerde RockDock zorgt ervoor dat de robot zichzelf reinigt, droogt en leegt, waardoor je wekenlang geen omkijken hebt naar onderhoud. Ideaal voor drukke huishoudens die kiezen voor maximaal comfort en minimale inspanning.

Voor de snelle beslissers loopt er nog een speciale Vakantiegeld-actie tot en met 7 juni, met kortingen tot wel 41% bij onder meer Coolblue, Bol en Amazon.



Te bestellen via ondermeer Amazon & Coolblue. Prijs: vanaf: 1.229,- euroTe bestellen via ondermeer Bol.com

Voor de vader die z'n hoofd niet uit kan zetten

De Muse S Athena is een EEG-hoofdband die je hersengolven in realtime meet - tijdens meditatie, focussessies en slaap. Waar andere wearables slaap schatten op basis van beweging, leest Muse je hersenactiviteit direct af. Dat maakt het verschil.

Overdag helpt de headband je om gefocust te blijven en stress te herkennen voordat het escaleert. 's Nachts tracked hij je slaapfases, activeert Sleep Assist om je sneller in slaap te krijgen en stuurt subtiele audiocues om je diepe slaap te verlengen. De Smart Wakeup-functie kiest het lichtste moment in je slaapcyclus om je wekker af te laten gaan - minder wazigheid, meer energie.

Via de app krijg je inzicht in je cognitieve prestaties door de tijd, inclusief Alpha Peak-tracking als maatstaf voor mentale gezondheid op de lange termijn. De bijgeleverde AI-coach Enso vertaalt al die data naar persoonlijk advies.

Zeven EEG-sensoren, hartslagmeting, ademhalingsdetectie en houdingsregistratie — alles in één zachte hoofdband die je ook comfortabel 's nachts draagt. Voor de vader die investeert in zijn hoofd.