Mensen die content maken met Meta -brillen die niet door de beugel kan, bijvoorbeeld omdat iemand geen toestemming heeft gegeven om te worden gefilmd, kunnen op een ban rekenen. Het gaat dan vooral om het pakken van mensen die negatieve content maken van andere mensen, terwijl die daar overduidelijk geen toestemming voor hebben gegeven of zouden geven.

Meta Glasses

Waar je met Meta Glasses doorgaans juist een voordeel hebt op Instagram, namelijk dat je content eerder wordt weergegeven en er ook daadwerkelijk bijstaat dat het met de bril is gemaakt, daar kan het dus juist tegenovergesteld werken als het duidelijk wordt dat je mensen zonder toestemming op het internet slingert. Er zijn veel engerds die voornamelijk vrouwen filmen en die bijvoorbeeld beledigend zijn, mensen te kakken zetten of zogenaamd een punt over meerdere mensen maken dat helemaal niet klopt.

Meta laat weten: “Als je content plaatst waarin mensen worden uitgebuit of geïntimideerd, zoals veel van die filmpjes met versiertrucs waar we over horen en die we voorbij zien komen, dan verwijderen we die content. We willen niet dat mensen stiekem video's van anderen maken, hen lastigvallen en dat vervolgens op ons platform plaatsen.” Het is verstandig dat Meta hier hard tegen optreedt, want het maakt een product dat 10 jaar geleden toen Google het maakte nog volledig mislukte omdat mensen het maar eng vonden dat iemand ze misschien wel ging filmen.

Bril voor creeps

De Meta Glasses willen niet het label krijgen dat het een bril voor perverse, vulgaire of anderzijds creepy mensen is. Tegelijkertijd is het moeilijk om echt grip te krijgen op hoeveel van dit soort video’s er worden gemaakt en gepost. Soms blijven ze onopgemerkt, mede omdat het slachtoffer niet eens weet dat het online staat. Hoe het dan ook precies te werk gaat om deze video’s tegen te gaan is onduidelijk: mogelijk wordt er pas actie ondernomen als er iemand een post flagged.