Meta komt er goed mee weg: inmiddels heeft iemand die meerdere social media-bedrijven aanklaagde wegens het te verslavend zijn van sociale media de aanklacht laten varen. Niet omdat het niet meer geldt, maar omdat er met zoveel andere social mediabedrijven geschikt is, dat diegene het blijkbaar wel welletjes vond.

Verslavende social media

Eigenlijk zou Meta volgende week weer in de rechtbank moeten opdagen, omdat een 15-jarige uit Florida een aanklacht indiende dat social media-bedrijven hun apps te verslavend zouden maken voor tieners, waardoor ze niet alleen verslaafd raken, maar ook kwaad doen. TikTok, Snap en YouTube besloten te schikken, al is het niet duidelijk welke bedragen daarmee gemoeid gaan.

De jongeman zag het na alle schikkingssuccessen niet zitten om een week in de rechtbank door te brengen. Kortom: het geld is binnen, hij heeft zijn doel bereikt. Het is enerzijds jammer, omdat het de vraag is of social mediabedrijven er dan echt van leren. Tegelijkertijd is dit een rechtszaak die waarschijnlijk is voortgekomen uit een eerdere uitspraak in een soortgelijke zaak. Hierdoor zijn er al meer mensen geweest die een juridische zaak zijn gestart, dus social media voelen het waarschijnlijk wel.

“Hij is klaar om dit hoofdstuk af te sluiten, zich te richten op zijn herstel en in therapie te gaan, omdat hij streeft naar een normaal leven,” klinkt het van de advocaten. En dat is misschien ook wel hoe het echt is: deze persoon wil misschien niet simpel cashen, maar heeft ook echt zelf geleden onder de keuzes van social mediabedrijven.

'De claims hielden nooit stand'

Meta hoeft niet te betalen, maar geeft toch wel een scherpe reactie op het terugtrekken: “De claims hielden nooit stand, en deze uitkomst maakt duidelijk dat we niet terugdeinzen voor het verdedigen van onszelf tegen ongegronde rechtszaken.” Duidelijk. Wat interessant is, dat is hoe social mediabedrijven niet per se hun apps veranderen, ondanks dat er dit jaar wel rechtszaak op rechtszaak is die gaat over hoe verslavend de platforms zijn.

Het is dus de vraag hoe lang dit standhoudt op deze manier en hoeveel mensen zich nog zullen melden voor geld van deze bedrijven. Er is wel eens een rechtszaak geweest waarin drie bedrijven 6 miljoen dollar moesten betalen aan een aanklager. Nu is dat een peuleschil voor Google of Meta, maar dit kan enorm oplopen als straks hele volksstammen hier een slaatje uit denken te slaan. Dat ze toch kiezen om te schikken in plaats van hun gelijk te halen bij de rechter, dat zegt dus veel. En dat zegt nu dus ook iets over de strijdvaardigheid van Meta: wat ook die scherpe reactie verklaart.