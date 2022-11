​TikTok moet mogelijk miljarden betalen in Nederlandse aanklacht

Videoplatform TikTok heeft het verloren. Het mag door Nederlandse organisaties worden aangeklaagd van het schaden van de privacy van kinderen. Een flinke claim die tot een boete van wel 6 miljard euro kan oplopen. TikTok probeerde de aanklacht te omzeilen, omdat het meent dat het niet opereert in Nederland (het Europese hoofdkantoor staat in ierland) en het op basis daarvan niet kan worden aangeklaagd, maar daar was de rechter het niet mee eens.

6 miljard euro boete voor TikTok

Er is door meerdere Nederlandse organisaties een massaclaim neergelegd bij TikTok: Stichting Take Back Your Privacy, de Consumentenbond, Stichting Onderzoek Marktinformatie en Stichting Massaschade & Consument hebben meerdere rechtszaken aangespannen tegen het videoplatform, omdat het het niet nauw neemt met de privacy van zijn gebruikers. Iets waar het zelf niet over eens is, al heeft het wel besloten om ondanks de belofte nooit gegevens te gaan delen met China toch aangegeven dat het begin december wel bepaalde gebruikersdata (maar zeg maar gerust alle data) te sturen naar medewerkers in China.

Alles bij elkaar is dat 6 miljard euro, maar dat is niet de enige rechtszaak waarin TikTok verwikkeld is. In Ierland wordt TikTok ook onderzocht. Echter meent TikTok dat de Europese regels moeten worden verduidelijkt. Het is voor TikTok misschien niet helemaal duidelijk hoe de app moet omgaan met de data van minderjarigen: dat is waarvoor de app de claims krijgt. Boetes in de vorm van schadevergoedingen, want het videoplatform heeft volgens tienduizenden consumenten die meedoen aan de claims verkeerd gehandeld met de data van deze kinderen.