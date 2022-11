​TikTok stuurt je gegevens vanaf volgende maand naar China

TikTok is eindelijk wat transparanter over wat het met je gegevens doet, maar of je daar heel blij mee moet zijn is een tweede. Het heeft namelijk zijn privacybeleid aangepast. Hierdoor weten we nu dat het videoplatform van plan is om per 2 december de data van Europeanen richting China te sturen.

TikTok Het is een opmerkelijke verandering in het beleid, helemaal nadat TikTok (à 1 miljard gebruikers wereldwijd: een flink deel van de 5 miljard mensen die ter wereld internettoegang hebben) zelf enige tijd geleden nog een evenement organiseerde waarin het wilde inzoomen op hoe het veiligheidsopties inbouwt voor kinderen en hun ouders. Nu zijn veel van die zaken nog steeds mogelijk, maar moet je je er wel van bewust zijn dat jouw gegevens en die van je kind straks naar China worden gestuurd. 1 op de 3 Nederlanders had vorige maand nog privacyzorgen over TikTok: inmiddels is dat waarschijnlijk iets meer geworden. Veel mensen zijn om die reden al nooit aan TikTok begonnen, maar het platform heeft altijd gezegd dat het geen gegevens van Nederlanders of andere Europeanen naar China zou sturen. Nu verandert dat volledig. Vanaf 2 december krijgen medewerkers van TikTok in China toegang tot de gegevens van Europeanen: niet alleen in China trouwens, ook medewerkers in Brazilië, Canada, Maleisië, de Filippijnen, Zuid-Korea, de VS, het VK, Japan, Israël en Singapore krijgen inzage in de gegevens.

Verzamelde informatie TikTok verwijst in de beleidsverandering naar hun ‘What Information do we Collect’-pagina. Daar staat een heleboel informatie die het platform verzamelt. Informatie die jij zelf aanlevert bijvoorbeeld: profielinformatie (de gegevens die je intypt als je een account aanmaakt), gebruikerscontent (je video’s dus), je direct messages, je contacten, aankoopinformatie, onderzoeksgegevens en informatie over wanneer je contact opneemt met TikTok (via de klantenservice bijvoorbeeld). Daarnaast is er ook nog automatisch verzamelde informatie zoals technische gegevens en locatiegegevens, plus gebruiksgegevens en welke features je binnen de content gebruikt, maar ook de gegevens die het gebruikt om je persoonlijkere advertenties aan te bieden en cookies. TikTok heeft ook nog een andere manier van informatie verzamelen: adverteerders van buiten, derde partij-platforms (die je emailadres en gebruikers-ID hebben bijvoorbeeld) en overige informatie die TikTok van anderen krijgt, zoals wanneer je wordt genoemd in direct messages. We hadden er ook korter over kunnen zijn: TikTok verzamelt alles.

Europa versus China TikTok geeft aan dat het bijvoorbeeld gegevens over het kijkgedrag en de werking van het algoritme zal overleggen. Hoe het ook zij, het zal zich moeten houden aan Europese regelgeving en Europa heeft geen enkele data-overeenkomst met China. Het is dus de vraag of het allemaal wel kan. China is niet een land dat zijn databescherming goed op een rijtje heeft. Wat het echter precies wil gaan doen met al die data, dat zegt het niet. In Nederland zijn er 3 miljoen mensen op TikTok actief. In Nederland, maar ook in andere landen, doen autoriteiten en waakhonden veel onderzoek naar het platform dat in een paar jaar tijd gigantische groei heeft doorgemaakt. Groei betekent zeker als het om het internet gaat macht en datzelfde geldt voor data. TikTok is met zoveel gebruikers extreem machtig en lijkt die macht nu te gaan gebruiken, na jarenlang te hebben belooft dat niet op die manier te doen. Het is afwachten hoe de EU hierop zal reageren, maar ook de gebruikers: lopen mensen hierdoor weg van het platform, of is het toch iets te verslavend?