​TikTok wil de Volvo van social media zijn

TikTok

TikTok laat helaas weinig los qua cijfers over Nederland, maar weet wel te vermelden welke hashtags populair zijn in ons land: smallbusiness, booktok, ootd (outfit of the day), lerenoptiktok en bewegenoptiktok zijn volgens het social medium enorm populair. Nu zijn dat geen heel spannende onderwerpen, maar er worden ook veel video’s op TikTok gezet die iets minder geschikt zijn om te kijken. Daarvoor heeft TikTok moderators in dienst, maar ook biedt het mogelijkheden om video’s aan te merken als ongeschikt of beleidsoverschrijdend.

Alexandra Evans is Director of Safety - Public Policy Europe zegt: “Transparantie is kritiek om vertrouwen te bouwen. Daarom zijn we onze transparantierapportages elk kwartaal gaan doen in plaats van elk half jaar. We zijn niet perfect, we zullen fouten maken, maar we blijven ons best doen om het platform 100 procent veilig te maken. Daarbij accepteren we ook hulp van buitenaf. Zo bouwen we een API waarmee wetenschappers meer inzicht krijgen in het platform voor onderzoek en hebben we bijvoorbeeld een enquête gehouden onder jongeren in onder andere Frankrijk en Duitsland. Daaruit zijn meerdere oplossingen gekomen om TikTok veiliger te maken, die uiteindelijk zijn doorontwikkeld en gelanceerd in de hele wereld.”