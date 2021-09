​Kinder-social media: een heet hangijzer voor Facebook en TikTok

Na een nogal kritisch rapport van de Wall Street Journal over de schadelijkheid van het platform voor tieners, moet Facebook eraan geloven: er komt nog even geen kinder-Instagram. Dat is groot nieuws, omdat Facebook hier al lang mee bezig was. Toch zien we dat vaker: social media-platformen die worstelen met de aanwezigheid van kinderen op hun platforms.



Privacyregels TikTok

Je ziet het bijvoorbeeld bij TikTok, dat de ene na de andere boete krijgt opgelegd omdat het niet juist omgaat met kinderen. In Nederland kregen kinderen Engelse privacyregels te zien, waardoor TikTok een flink bedrag moet betalen. Tegelijkertijd is het moeilijk te zeggen in hoeverre kinderen zich moeten bewegen op online media. Is het niet aan de ouders om beter op te letten? Immers is het -net als de chatboxen van vroeger- een perfect raam naar de rest van de wereld.

Sterker nog, het is niet alleen raam: het is een open raam. Iedereen kan een handreiking doen naar je kind en andersom. Zo komt iemand misschien wel te weten waar je kind naar school gaat of laat hij of zij je kind iets doen waar het later spijt van krijgt. Narigheid alom. Er zijn hier en daar daarom wel wat kinderfuncties ingebouwd in social media, maar dan nog: het blijft moeilijk om echt altijd en overal te weten wat je kind op social media doet. Je zou denken dat er daardoor meer kinderversies van bekende social media komen, maar dat valt tegen.