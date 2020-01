Social media onderzoek 2020: TikTok populair en groei Instagram zwakt af

Zoals ieder jaar publiceert Newcom het Nationaal Social Media Onderzoek. Razend interessant, want zo krijgen we nog meer inzicht in het gebruik van social media in Nederland. Vorig jaar zagen we vooral dat Facebook had te lijden onder alle schandalen en Instagram nog in de lift zat. Nu TikTok zijn intrede heeft gedaan is daar inmiddels ook een grote, vooral jonge, doelgroep te vinden. Social media is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van veel Nederlanders. We maken gemiddeld zelfs nog meer gebruik van sociale media dan een jaar geleden. Alle social media platformen groeien Er zijn meer gebruikers te vinden op alle social media platformen. De top 5 is ongewijzigd ten opzichte van 2019 en ziet er als volgt uit:

Vooral Instagram en YouTube zitten in de lift, maar de groei van Instagram zwakt af onder een jonge doelgroep. Buiten de top-5 vinden we nog Pinterest, Twitter, Snapchat en TikTok. Alle platforms zagen het aantal gebruikers toenemen. Dagelijks op Instagram We zitten niet alleen met meer mensen op social media, we gebruiken het ook steeds vaker dagelijks. Instagram is de voornaamste stijger en WhatsApp wordt door de meeste mensen dagelijks gecheckt. Alleen Pinterest zag hierin een kleine daling (-2%), terwijl het aantal gebruikers wel licht is toegenomen (met 1%). Overigens hebben veel Nederlanders weinig vertrouwen in social media, maar blijkbaar weerhoudt dat ons er niet van om er toch veel gebruik van te maken. Anderhalf uur per dag Schrik niet, maar we brengen zo'n anderhalf uur per dag door op sociale media in Nederland. Jongeren van 15 t/m 19 jaar zelfs meer dan 2 uur per dag. Vrouwen zitten vaker op de platforms dan mannen.

Bijna alle Nederlanders vanaf 15 jaar gebruikt WhatsApp WhatsApp blijft onverminderd populair en inmiddels gebruiken we het zo massaal dat er nog maar weinig ruimte is voor groei. Van de 15-19 jarigen maakt maar liefst 96% gebruik van WhatsApp. Op de vraag 'Welk platform is voor u het meest belangrijk?' komt WhatsApp ook als duidelijke winnaar uit de bus. Gemiddeld maken we onderdeel uit van zo'n 7 WhatsApp-groepen. Sinds kort is het platform ook in donkere modus beschikbaar. Lichte groei voor Facebook, groei Instagram zwakt af Facebook lijkt langzaam te herstellen van alle schandalen en zag het aantal gebruikers zelfs licht toenemen. Onder jongeren wordt Facebook overigens wel een stuk minder gebruikt dan een jaar eerder. Ook brengen we gemiddeld minder tijd op door op het platform, 3 op de 10 gebruikers zegt dat zij het minder frequent gebruiken. Instagram zag het aantal gebruikers flink toenemen, maar de groei lijkt wel iets af te zwakken. Vooral onder de 15-19 jarigen, die nu massaal gebruikmaken van TikTok.

Vooral meisjes tussen 9 en 14 jaar gebruiken TikTok TikTok is in Nederland vooral populair onder meisjes tussen 9 en 14 jaar. Er zijn zelfs 425.000 gebruikers tussen de 6 en 14 jaar. We omarmen het platform nog niet massaal onder alle leeftijdsgroepen. Uit de cijfers blijkt dat TikTok vooral tot een leeftijd van 12 jaar een belangrijke positie inneemt. Vanaf 13 jaar hebben andere platformen de overhand.

