​Donkere weergavemodus nu ook beschikbaar op Whatsapp

Goed nieuws voor de mensen die het niet kunnen laten om ’s avonds in bed nog even te scrollen en appen op de mobiele telefoon: Whatsapp heeft een donker thema in de instellingen erbij gekregen. De ontwikkeling van de functie zit nog in de bèta-fase, maar zal spoedig te gebruiken zijn voor iedereen met in ieder geval de app voor Android.



Donkere modus

Het blauwe licht van je telefoon kan ervoor zorgen dat je slechter slaapt, zeker als je vlak voor het slapengaan nog een tijd naar je scherm tuurt. Dit zorgt er namelijk voor dat je het slaaphormoon melatonine langzamer aanmaakt. Wetenschappers hebben om deze reden al vaker gewaarschuwd voor het gebruik van de mobiele telefoon vlak voor het slapen.

Als reactie op deze zorgelijke boodschap introduceerde Apple een paar jaar geleden al de ‘night shift’ modus, die het scherm minder fel en minder blauw maakt. Ook Google heeft onlangs een systeembreed donker thema uitgebracht die apps automatisch donker laat kleuren.

De lay-out van Whatsapp is echter standaard ingesteld met lichte kleuren, waardoor de app - ook in de night shift modus - nog fel kan zijn voor de ogen. Daar komt nu verandering in. De bètaversie van de app heeft het donkere thema vannacht ontvangen en is dus in te stellen op telefoons met deze versie van Whatsapp.