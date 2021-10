​Vijf dingen die gevaarlijk zijn aan TikTok

TikTok doet heel veel dingen goed. Het zorgt ervoor dat jongeren lekker bewegen en dansen, mensen leren elkaar geweldige lifehacks en sommige mensen verdienen er zelfs hun brood mee. Het is alleen niet altijd alleen maar leuk en goed. TikTok heeft ook een gevaarlijke kant.

Tics triggeren Het is bekend dat social media triggerend kunnen werken voor mensen die bijvoorbeeld aan anorexia lijden of aan zelfbeschadiging doen. Inmiddels is bekend dat het ook iets heel anders kan triggeren: tics. De krant Wall Street Journal schrijft dat er bij tieners tics worden geconstateerd na het kijken van filmpjes van creators met Gilles de la Tourette. In vrij grote getalen ook: een neuroloog zag het aantal jongeren met tics oplopen tot tien keer zoveel als normaal. Wel hadden die kinderen al andere psychische problemen voor de tics startten.

Gevaarlijke challenges Er staan heel grappige challenges op TikTok, zoals de mensen die en masse de koekjesuitdaging uit Squid Game proberen te doen. We schreven laatst al dat je die #MilkCrateChallenge beter uit je hoofd kunt zetten en dat advies blijft ongewijzigd. Het is nogal gevaarlijk om jezelf over een piramide van kratjes te laten lopen. Uiteindelijk staat TikTok vaak vol met allerlei gekke uitdagingen en niet allemaal zijn ze even ongevaarlijk. Je kunt jezelf flink pijn doen door sommige dingen na te doen. De privacy TikTok ligt al onder vuur vanwege hoe het de privacy van kinderen schendt, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om de privacy van alle gebruikers. Het Amerikaanse leger, Amazon en veel andere bedrijven willen niet hebben dat je TikTok gebruikt vanwege de grote beveiligingsproblemen en privacy-issues die regelmatig aan het licht komen. Of de Verenigde Staten helemaal juist is met denken dat TikTok een spionagetool van de Chinese overheid is, dat is moeilijk te bewijzen, maar naast dat gegeven is het inderdaad een platform dat niet even transparant is over data.

TikTok de tijdslurper Iedereen die TikTok wel eens heeft aangezwengeld is waarschijnlijk langer op het platform blijven hangen dan de bedoeling was. Nu ben je dan zeker niet meteen verslaafd, maar het kan wel een gevaarlijke tijdslurper zijn. Even vijf minuten in bed als de wekker is gegaan, kan er zomaar voor zorgen dat je ineens een half uur verder bent en zonder ontbijt naar werk gaat. Tegelijkertijd kan het ook echt verslavend zijn, omdat je precies weet dat alle video’s lekker kort zijn en de dienst toch wel doorspeelt. Het is bovendien zo vermakelijk dat je je er al gauw in verliest, waardoor je steeds langer naar je telefoon staart en misschien zelfs tijdens werk of studie denkt aan TikTok, terwijl je ergens anders mee bezig zou moeten zijn. Cyberpesten en erger TikTok zegt altijd dat de software alleen voor kinderen van 13 jaar en ouder is, maar stiekem zitten er ontzettend veel kleine kinderen op. Iets dat zoveel kinderen aantrekt, trekt helaas ook mensen aan die kinderen kwaad willen doen. Soms zijn dat kinderen die elkaar pesten en het leven zuur maken, maar het kunnen ook volwassenen zijn met hele andere bedoelingen. Natuurlijk kan dit overal op internet gebeuren, maar specifiek TikTok staat meer dan andere social media bekend als een platform waar veel kinderen zijn. Het kan dus van een heel vermakelijk platform toch naar een gevaarlijk platform gaan. Nogmaals: natuurlijk is TikTok ontzettend gaaf en biedt het heel veel inspiratie, maar wanneer er een vreemde tegen je praat of als je een video voorbij ziet komen waar je misschien wel tics van krijgt, dan kun je toch maar beter gewaarschuwd zijn.