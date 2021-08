​Zet die #MilkCrateChallenge maar uit je hoofd

Heb je al aan de Milk Crate Challenge meegedaan? Misschien kun je het beter laten. TikTok vindt het in ieder geval niet zo’n goed idee. Het heeft besloten om om filmpjes van de #MilkCrateChallenge te verwijderen. Dit is wat die challenge inhoudt en waarom TikTok hem bant.

#MilkCrateChallenge Het idee van de #MilkCrateChallenge is dat er buiten melkkratjes worden opgestapeld waarbij een piramide wordt gevormd. Het idee is dat mensen de piramidevorm dan als een soort trap gebruiken om helemaal naar de top te komen en er weer goed af te komen. Echter is het vaak hoe hoger je komt, hoe wankeler. Ze zijn ook wel zeven kratjes hoog. Een heel spannende challenge dus...

Waar de Ice Bucket-challenge nog voor een goed doel (tegen ALS) was en weinig kwaad kon, is de Milk Crate Challenge een ander verhaal. Ten eerste is het slechts een social media-fenomeen: er zit geen goed doel aan verbonden. Mensen doen het dus vooral voor de aandacht en de likes. Daarnaast is het enorm gevaarlijk.

Beetje gevaarlijk Niet alleen kun je namelijk van vrij hoog vallen, je valt ook nog eens op harde kratjes die op hun beurt ook allemaal op en in elkaar vallen. Hoewel het voor sommigen enorm vermakelijk is om te kijken hoe mensen op hun giechel gaan, voel je het al een beetje als je naar de filmpjes kijkt: het is een beetje alsof je naar een auto-ongeluk kijkt. Je weet dat het gevaarlijk is, maar niet hoe mensen er vanaf komen. Eén ding is zeker: het ziet er enorm pijnlijk uit. Een woordvoerder van TikTok zegt tegen Business Insider: “TikTok verbiedt inhoud die gevaarlijke handelingen promoot of verheerlijkt, dus we verwijderen video's en leiden zoekopdrachten om naar onze communityrichtlijnen om dergelijke inhoud te ontmoedigen. Wees voorzichtig in je gedrag, zowel online als offline.” Hierop heeft het dan ook besloten om zowel de hashtag #milkcratechallenge als #cratechallenge offline te halen. Daar is het wel wat laat mee: er zijn 71 miljoen views op die hashtags.

Gezocht: nieuwe challenge Aan de andere kant is het wel voor te stellen dat mensen op zoek zijn naar een leuke nieuwe challenge om social media over te nemen. Vorig jaar hadden we de populaire Jerusalema-challenge die er onder andere voor zorgde dat mensen in de zorg zichzelf als team konden laten zien, wat zeker in de strijd tegen het coronavirus een enorm sterk statement was.