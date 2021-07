​TikTok verruimt lengte video’s: 3 minuten TikToks mogelijk

TikTik wil dat zijn gebruikers meer vrijheid hebben om video’s te maken. Het geeft TikTokkers daarom binnenkort meer tijd voor video’s. Filmpjes kunnen dan drie minuten duren. Dat is een flink verschil met de huidige lengte: die is namelijk 1 minuut.

3 minuten-TikToks TikTok schrijft: “Sommigen van jullie zijn misschien al een langere video tegengekomen op TikTok - we hebben videomakers over de hele wereld laten experimenteren met het uitgebreide formaat. Makers zijn al goed thuis in het samenvoegen van meerdelige verhalen op TikTok (we kennen allemaal de uitdrukking "vind ik leuk en volg voor deel 3").” “Echter horen we vaak van makers dat ze graag wat meer tijd zouden willen hebben om hun kookdemo's, uitgebreide beauty-tutorials, educatieve lesplannen en komische schetsen tot leven met de creatieve tools van TikTok. Met langere video's hebben makers het canvas om nieuwe of uitgebreide soorten inhoud op TikTok te maken, met de flexibiliteit van wat meer ruimte.”

Meer tijd op TikTok Kortom, je hebt meer tijd om uitgebreide content te maken, want al die delen zijn toch niet zo prettig. Aan de andere kant is dit ook heel spannend: de spanningsboog van de algemene TikTok-gebruiker is vrij kort, daarom werken video’s van 1 minuut ook zo goed. Aan de andere kant heeft Twitter ook ooit op deze manier het aantal tekens dat je mag gebruiken om te tweeten verhoogd en dat bleek een gouden greep. Er is al een test geweest waarin TikTok heeft gekeken of het werkt, en blijkbaar werkt het prima. De komende weken krijgen alle TikTok-gebruikers de mogelijkheid erbij. Deze wordt automatisch naar de app gezonden en je krijgt hiervan een melding in je scherm om je te laten weten dat ook jij 3 minuten-TikToks kan maken.

Consumentenbond eist 1,5 miljard euro Er is de laatste tijd niet alleen maar goed nieuws voor TikTok. Zo zit onze eigen Consumentenbond achter het platform aan. Het wil een schadevergoeding van 1,5 miljard voor ongeveer 1,5 miljoen Nederlandse kinderen. Het gaat om schending van privacy, omdat het gegevens verzameld van minderjarige gebruikers van het platform. In principe is TikTok niet bedoeld voor mensen onder de 13 jaar, maar toch gebruiken veel kinderen de app, al dan niet via de telefoon van hun ouders.

Wil je meer weten over TikTok? Lees dan ons artikel 'Alles wat je moet weten over TikTok'.

Beeldbron: amrothman