TikTok voegt zich bij de bijzondere club van 1 miljard

Maandelijks meer dan 1 miljard gebruikers. Het is iets waar je bijna niet met je hoofd bijkomt en wat je zeker als app-maker niet bedenkt als je met je project begint. Toch is het het Chinese Bytedance gelukt. Het behoort nu tot een exclusieve club van 1 miljard.

Stuk voor stuk zijn het bedrijven die met de nodige problemen gepaard gaan. Hoge bomen vangen veel wind en dat betekent dat er bijvoorbeeld extreem goed wordt gelet op de privacy, de aanwezigheid van kinderen op het platform en de mate waarin moderatie wordt toegepast. TikTok heeft om die redenen ook al meerdere miljoenenboetes op zijn naam staan. En dan was er ook nog dat akkefietje waarbij Trump er alles aan deed om TikTok in zijn land te verbieden. Zou dat uiteindelijk dan toch vooral goede reclame zijn geweest?

TikTok is namelijk zeker niet het enige techbedrijf met een maandelijks aantal van 1 miljard gebruikers of meer. Er zijn heel veel social media die op dat aantal uitkomen. Facebook, YouTube, Instagram, WeChat, WhatsApp en zelfs Facebook Messenger weten ook aan deze aantallen te komen. Ook andere apps zijn lid van de club: Google, Gmail en Microsoft Office.

TikTok groeit en groeit

Reuters schrijft dat TikTok vergeleken bij een jaar geleden (juli 2020) 45 procent groei heeft doorgemaakt. Dat is enorm indrukwekkend, zeker als je al zulke hoge cijfers hebt. TikTok verscheen pas in 2017 in een paar landen en in 2018 over de heel wereld. Het was eigenlijk al meteen een hit, wat ongetwijfeld te maken heeft gehad met het feit dat het ooit Musical.ly was, eenzelfde soort app die ook immens populair was.

Hoe het ook is gekomen, de naamsbekendheid en populariteit van het platform legt Bytedance geen windeieren. Iedereen weet inmiddels wel wat TikTok ongeveer is en het feit dat je niet eens een account nodig hebt om video’s te bekijken, maakt het ook nog eens enorm laagdrempelig. Juist toen de pandemie startte, zag TikTok zijn cijfers skyhigh gaan. Iedereen wilde entertaint worden of zelf eens een gooi doen naar de faam: veel anders was er inmiddels niet altijd te doen. Zeker voor mensen die bijvoorbeeld ook hun werk niet konden uitoefenen.