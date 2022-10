​Eén op de drie Nederlandse TikTok-gebruikers heeft privacyzorgen

Denk jij dat TikTok te veel over je weet? Dan ben je niet alleen. Eén op de drie Nederlanders die TikTok gebruikt zegt zich zorgen te maken over de hoeveelheid informatie die de app over ze heeft. Opmerkelijk: bij mensen die al langer op TikTok te vinden zijn is zelfs een ruime helft bang dat TikTok te veel over ze weet.

Privacy op TikTok Dat is opmerkelijk, omdat die mensen dus wel al die jaren gebruikmaken van TikTok. Tegelijkertijd is het logisch dat hoe langer je een bepaalde app gebruikt, hoe meer die app over je weten komt. Ondanks die privacyzorgen blijven mensen het populaire videoplatform dus toch gebruiken, zo blijkt. Dat komt onder andere omdat deze mensen hoopvol zijn. Bijna tweederde van de mensen zou meer controle willen hebben over wat TikTok over hen mag weten. Misschien denken zij dat het Chinese social medium hier ooit wel mee zal komen. Deze onderzoeksresultaten zijn naar buiten gebracht door Motivaction, dat onder meer dan 1.000 Nederlandse TikTokkers tussen de 10 en 35 jaar onderzoek deed. Een vrij jonge doelgroep, want inmiddels zien we ook al wat vaker mensen die ouder zijn dan 35 op het platform. Tegelijkertijd juist wel een goede keuze: de groep van 10 tot 35 jaar is wel de grootste groep op TikTok. Dat zou eigenlijk niet moeten zijn: mensen van 10 zouden TikTok namelijk helemaal niet mogen gebruiken volgens de regels. Het is voor 13 jaar en ouder.

4 miljoen Nederlandse gebruikers Er wordt geschat dat TikTok in Nederland meer dan 4 miljoen (!) gebruikers heeft, wat een gigantisch aantal is op een totaal van 17,6 miljoen inwoners. Dat komt onder andere omdat TikTok niet meer alleen om korte dansfilmpjes en sketches gaat, maar er nu ook langere formats kunnen worden gemaakt en er bijvoorbeeld meer onderwerpen zoals koken en lifehacks voor op kantoor en in en om het huis. Enerzijds trekt het platform hierdoor een ouder publiek aan, van boven de 25 jaar, anderzijds bestaat het inmiddels ook alweer een aantal jaar, waardoor die jongeren nu ook wat ouder zijn. Nu kun je er wel iets aan doen als je bang bent dat je privacy in gevaar is. Je kunt namelijk de instellingen van TikTok verandert. Echter heeft pas 30 procent van de ondervraagden de standaardinstellingen van het platform gewijzigd. Doe je dat niet, dan kan iedereen zien wat je app-activiteit is. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Stichting Massaschade & Consument. Voorzitter van die stichting, Lucia Melcherts, zegt: “Nu de app mainstream is geworden en verder commercialiseert, is er meer aandacht voor wat er achter haar geheimzinnige algoritme schuilgaat en hoe dit zich verhoudt tot de privacy van haar gebruikers. Zo is TikTok niet transparant over welke data het van gebruikers verzamelt en hoe hun aanbevelingen tot stand komen, maar heeft het eerder dit jaar wel informatie over haar algoritme met de Chinese overheid gedeeld.”

Algoritme Het is dus een kleine doos van Pandora, die privacyregels van TikTok. Hoewel het platform daarin zeker niet alleen is: immers is dat algoritme wat een app drijft en geven veel bedrijven dat liever niet prijs, is er juist bij TikTok een grotere focus op die privacy. Dat komt mede door de oorsprong van de app, namelijk China. TikTok zegt er echter alles aan te doen om te zorgen dat bijvoorbeeld kinderen (van 13+) veilig gebruik kunnen maken van TikTok.