TikTok verwijderde 1 procent van alle nieuwe video's

Uit het periodieke transparantierapport van TikTok blijkt dat het sociale netwerk in het tweede kwartaal van dit jaar meer dan 113 miljoen video’s verwijderd. Video’s die allemaal niet voldeden aan de regels die TikTok stelt aan de inhoud. In de meeste gevallen, zo’n 44 procent, betrof het een schending van het veiligheidsbeleid van het sociale netwerk. Daarnaast werden ook video’s verwijderd met seksuele content en waarin illegale activiteiten plaatsvonden.

1 procent van totaal

113 miljoen lijkt veel, en in absolute zin is dat natuurlijk ook een hele sloot, maar vergeleken op het totaal aantal video’s die in deze periode naar TikTok geüpload werden, is het amper 1 procent. Het aantal video's dat het platform heeft verwijderd wegens beleidsschendingen is, vergeleken met de eerste drie maanden van 2022,licht gestegen, Toch is het met 1 procent van het totaal nog slechts een druppel op een gloeiende plaat vergeleken.