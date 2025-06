Al je Facebook-video’s worden reels

Meta pusht al jaren voor meer videocontent en het heeft op Instagram natuurlijk grote successen bereikt met de reels. Het is daar zelfs zo tevreden over, dat het heeft besloten dat alle video’s op Facebook daar nu onder vallen. Het kopje ‘video’ verdwijnt en maakt plaats voor ‘reels’.

Video’s worden reels

Dat is niet voor niks, want alle video’s worden ook reels. Daarnaast verandert het Amerikaanse social mediabedrijf namelijk iets aan hoe je video’s kunt delen op het platform. Nu kun je de video als video of als reel delen, maar straks is die keuze er niet meer: dan kun je alleen nog maar reels uploaden, zo schrijft Meta in een blog. Je kunt nog steeds allerlei typen video kwijt op het platform, dus lang, kort en livevideo’s, maar het worden wel allemaal reels genoemd.

Meta wil het makkelijker maken om video’s te maken en te delen op Facebook, waarschijnlijk omdat het social medium op dat gebied wat achterloopt op zijn zusje Instagram. Het schrijft: “Voorheen moest je een video uploaden naar Feed of een reel posten met verschillende creatieve workflows en tools voor elk formaat. Nu brengen we deze ervaringen samen in een vereenvoudigde publicatieworkflow die je toegang geeft tot nog meer creatieve tools. We geven je ook controle over je doelgroepinstellingen, zodat je kunt bepalen wie je content te zien krijgt.“