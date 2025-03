Facebook komt met nieuwe feed zonder onzin uit het algoritme

Het voordeel is dat je hiermee sneller op de hoogte bent van wat je vrienden meemaken. Je ziet immers zonder alle suggesties uit het algoritme sneller reels, posts, verjaardagen en stories van de mensen die je zelf volgt. Meta schrijft: “Contact maken met vrienden is al een onderdeel van Facebook sinds de lancering. In de loop der jaren is Facebook geëvolueerd om aan de veranderende behoeften te voldoen en heeft het de beste ervaringen gecreëerd in Groepen, Video, Marktplaats en nog veel meer, maar de magie van vrienden is verdwenen. We zullen in de loop van het jaar verschillende “OG”-Facebookervaringen toevoegen, te beginnen met het vernieuwde tabblad Vrienden.”

Meta wil Back to Basics

Het is vrij opvallend dat Facebook nu zo’n knieval doet en toegeeft dat de magie tussen vrienden is verdwenen door alle extra’s die erbij zijn gekomen. Tegelijkertijd kun je je afvragen of het vooral een charmeoffensief is: Facebook verliest veel gebruikers door onder andere Meta’s plan om geen factcheckers meer te gebruiken, naast dat er sowieso veel minder mensen met Facebook bezig zijn door onder andere TikTok en Meta’s eigen Instagram.