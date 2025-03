Meta brengt zijn kunstmatige intelligentie Meta AI uit in Europa

Het gaat toch nog gebeuren: Meta AI komt naar Europa. In de Verenigde Staten kunnen gebruikers van Instagram, WhatsApp. Facebook en Messenger al langer van AI gebruikmaken. Straks wij ook: deze week zal Meta AI bij ons verschijnen, maar er schuilt een addertje onder het gras.

Meta AI

AI biedt veel mogelijkheden en dat geldt ook voor Meta AI. Je kunt er bijvoorbeeld leuke profielplaatjes mee maken. Dat geldt niet voor de Meta AI die we in Europa krijgen, want we krijgen een uitgeklede versie van de AI. In de Europese variant kun je namelijk alleen tekstgebaseerde mogelijkheden gebruiken. Dat komt dus vooral neer op het gebruiken van de AI-chatbot en dat is jammer. Dat is namelijk precies wat er juist niet zo spannend is binnen Meta AI.

Je kunt dus binnenkort binnen die apps een knop verwachten met ‘Vraag het Meta AI’, of iets in die richting. Het is een soort persoonlijke virtuele assistent. Je kunt het normaliter dus ook vragen om social media-posts voor je te maken, maar nu zul je het alleen moeten houden bij de teksten voor je posts.