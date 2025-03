Zo kijk je Reels op Instagram met dezelfde snelheid als TikTok

Wil je lekker snel door je Reels heen? Instagram staat het nu toe, want het zorgt dat je Reels twee keer zo snel kunt afspelen. Een beetje zoals met spraakberichten op WhatsApp dus: je kunt Reels veel sneller bekijken. Of je nu een afspeelbalk in beeld hebt of niet: je kunt Reels extra snel afspelen.

TikTok en Instagram

Dat extra snel afspelen doe je door lang op de zijkant van je scherm te tikken. Het werkt bij ons al, dus de kans dat het bij jou ook werkt is groot. We probeerden het op Instagram binnen Android. Wanneer je je vinger lang op de zijkant van het scherm houdt, dan zie je ook onderin verschijnen ‘Snelheid 2x’, al is het overduidelijk aan de video die je kijkt dat hij extra snel wordt afgespeeld. Het is niet makkelijk om een gesproken tekst van iemand goed te volgen op deze snelheid, maar zeker met de grote stroom aan onzin-Reels die nergens toe leiden is het fijn om in ieder geval sneller te kunnen zien dat de Reel nergens over gaat.

2x zo snel is de enige optie, dus je kunt niet voor nog sneller kiezen of voor 1,5 keer (wat bij video’s die wel wat interessanter zijn waarschijnlijk beter is). Zeker omdat veel meer Reels 3 minuten duren is doorspoelen sowieso wel een grote plus. Als iemand iets kookt bijvoorbeeld, dan kun je dat ook prima volgens als er op 2 keer wordt afgespeeld. Bovendien kun je het scherm loslaten wanneer je wil en dan speelt hij gewoon weer rustig verder. Het is dus niet zo dat je het inschakelt en dan klaar: je zet het zelf actief aan en uit.