Instagram wil niet dat je Reels naar TikTok uploadt

Is er een oplossing voor dit euvel? Zeker: Instagram wil namelijk dat je je Reel eerst op Instagram post. Alleen dan kun je ook de audio meeverhuizen naar andere social media. Dat was een maand geleden nog heel anders, want toen kon je ook een ongeplaatste Reel met audio en al naar TikTok exporteren. Erg flauw van Instagram, maar het is wel logisch: het wil Reels succesvol maken en als mensen de toffe tools die het biedt gebruiken om zichzelf op TikTok groot te maken, dan is het natuurlijk niet helemaal eerlijk dat Instagram daar dan niet de vruchten vn kan plukken.

Mocht je denken: oke, dan maak ik wel een TikTok en plaats ik die door op Instagram, dan heb je op zich slim gedacht. Echter kiest Instagram ervoor om content waarin een TikTok-logo zit achteraan in de rij te zetten binnen zijn algoritme. Lastig, want dat zit in alle TikTok-video’s, tenzij je die er zelf uithaalt met een app van derden. Instagram heeft TikTok enorm gekopieerd, maar duldt overduidelijk zelf dan weer geen kopieergedrag van zijn gebruikers.

Reels zonder audio

Aan de andere kant kun je stellen dat Instagram het hele Reels-platform aan TikTok te danken heeft. Het is al een jaar flink hard bezig om TikTok in allerlei opzichten te kopiëren. Tot het volledig vertiktokkiseren van Instagram aan toe, waardoor videocontent ineens het belangrijkste was en foto’s moesten wijken. Dat kreeg enorm veel kritiek van de gebruikers van Instagram, waardoor het dat nog even heeft teruggedraaid, maar alsnog zet het hoog in op zijn Reels. Zo hoog, dat het hierin geen concurrentie kan verdragen. Ook niet als die concurrentie eigenlijk simpelweg de eerste was met het idee. En ja, dat blijft toch erg flauw.

Zou het nog een technische fout kunnen zijn: dat kan zeker, maar we weten dat Instagram er vanalles aan doet om TikTok te beconcurreren. TikTok is zelf ook niet heilig: dat laat je video’s die nog niet af zijn niet downloaden: sowieso niet als ze geen watermerk hebben. Instagram heeft geen watermerk, maar dus wel als nadeel dat de audio zomaar kan verdwijnen als je niet eerst publiceert. Jammer, want de oplossingen die Instagram biedt voor het aanpassen en verrijken van je video zijn erg leuk. Tegelijkertijd wel zo netjes om dat dan ook op het platform te plaatsen waarbij die tools horen.