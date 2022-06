​Zet nu drie Reels of posts vast bovenin je Instagramprofiel

Instagram Reels

Reels zijn het Instagram-antwoord op TikTok-video’s en daarbij schroomt het social medium van Meta bepaald niet om dingen na te apen. Het neemt zelfs afscheid van zijn vierkante foto’s om nu voor altijd zo schermvullend mogelijk te zijn op smartphones. Ook probeert het TikTok-video’s zo veel mogelijk te weren van zijn platform. Je mag ze zeker uploaden, maar laat je het TikTok-logo erin staan, dan zal Instagram zorgen dat die video’s als minder relevant worden gevlagd en ze achteraan in de rij zetten. Originele content eerst, is het devies.

Dat is wat ironisch, aangezien Instagram zelf alles kopieert van TikTok wat er maar te kopiëren is. Reels zijn in de basis TikTok-video’s, maar dan maak je deze op Instagram. Het waren videootjes van 15 seconden, 30 seconden of 1 minuut, maar nu is ook een Reel van anderhalve minuut (90 seconden) mogelijk. Hoewel TikTok tegenwoordig die tijd heeft opgerekt naar 10 minuten, is een Reel in de basis hetzelfde als een video van TikTok. Op TikTok kun je zorgen dat de video’s waar je het meest trots op bent of die het beste laten zien waar je voor staat, bovenin je profiel komen te staan. Je kunt namelijk drie video’s van een pinnetje voorzien waarmee ze permanent bovenin staan.