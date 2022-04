​Instagram komt met sjabloon om makkelijker Reels te maken

Instagram introduceert Templates (sjablonen). Dit is een manier waarop je Reels kunt maken door je content in het sjabloon te plaatsen. Hierdoor kun je kaders en effecten gebruiken op video’s die je eerder al hebt gemaakt en deze op Instagram posten als Reel. De nieuwe optie wordt nu onder een handjevol gebruikers getest.

Instagram versus TikTok

Instagram Reels is geïntroduceerd in de zomer van 2020 en was vrijwel meteen een hit. Op Reels kon je video's maken om te delen met je vrienden of iedereen op Instagram. Je kon video’s maken van 15 seconden en ze bewerken met audio en grappige effecten. Het idee is bovendien dat Reels die populair zijn ook onder het ‘Reels’-kopje kunnen verschijnen, waardoor mensen die je niet volgen ook je video te zien krijgen. Hoewel er in bijna twee jaar tijd wel wat dingen zijn veranderd aan Reels, lijkt de basis vrij solide.

Instagram is de laatste tijd flink bezig met Reels en videocontent. Vorige week liet het al weten dat het zijn algoritme heeft aangepast om te zorgen dat TikTok-video’s minder belangrijk worden gemaakt dan Instagram Reels, omdat die Reels originele content zijn en TikTok-video’s worden gedeeld. Het grappige is daarbij dat Instagram dus niet wil dat je kopieert op een feature die geheel is gekopieerd van TikTok (Reels dus). Nu gaat het nog verder in het kopiëren van TikTok, namelijk door met sjablonen te komen.