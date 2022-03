​TikTok komt met Snapchat-achtige Stories

Social media kruipen nog steeds dicht naar elkaar toe. TikTok, dat als vrij nieuw platform in eerste instantie wel met veel eigen, originele ideeën kwam, doet steeds vaker andere social media of videoplatforms na. Eerst besloot het al om zijn kern te veranderen door niet meer voor korte video’s te kiezen, maar het ook 10-minuten-video’s toe te staan. Nu komt het met Stories.

Stories op TikTok Stories zijn bij veel mensen bekend door Instagram, maar het was toch echt Snapchat dat als eerste kwam met deze optie. Hierdoor heb je niet iets voor eeuwig op je tijdlijn staan, maar creëer je een soort momentopname die ook maar voor een korte tijd te zien is. Een geweldig idee, want inderdaad hebben onder andere Instagram, Facebook en WhatsApp het overgenomen. LinkedIn en Twitter trouwens ook, maar voor die platformen blijkt dat toch minder geschikt. TikTok experimenteert al langer met de Stories, maar nu rolt het de mogelijkheid uit naar meer gebruikers. Je weet dat jij één van die mensen bent door te zorgen dat je de meest recente update van TikTok hebt gedownload en de app te openen. Zie je dan nieuwe knop waarin iets staat over het maken van een Story, dan kun je dat gaan doen. Heb je dat niet, dan moet je helaas nog even wachten op de ‘nieuwe’ mogelijkheid.

Meer formats voor creators De reden voor TikTok om met deze functie te komen, is dat het creators meer mogelijkheden qua formats wil geven om hun ideeën tot leven te brengen voor hun volgers (via TechCrunch). Uitspraken over hoeveel gebruikers de mogelijkheid krijgen, doet het bedrijf niet. Het kan dus zomaar zijn dat het een gigantische uitrol is en dat straks iedereen Stories kan maken op het videoplatform. Stories werken binnen TikTok wel iets anders dan bijvoorbeeld in Instagram: je hebt er geen speciale tools voor, je krijgt precies dezelfde mogelijkheden als je hebt wanneer je een gewone TikTok-video maakt. Nu is het aantal filters, geluiden en effecten erg groot, maar het is jammer dat het de optie geen spannende extra functies heeft gegeven. Waarom zou je immers anders niet kiezen voor een video op de gewone tijdlijn?

TikTok-verhaal kijken Tegelijkertijd is Stories juist zo populair gebleken doordat ze na een tijdje verdwijnen. Hierdoor kun je makkelijk korte updates geven van je leven, wetend dat ze niet voor eeuwig op je profiel staan. De video’s ‘mogen’ bij veel mensen in hun Stories dan ook wat minder uitgebreid zijn en zijn voor creators een goede manier om wat meer een inkijkje in hun leven te geven, of bijvoorbeeld in de ‘making of’ van hun TikTok-video’s. Er is overigens wel één ding anders dan Stories op andere platforms, want je kunt ze alleen specifiek per persoon bekijken. Je kunt dus niet achter elkaar Stories van iedereen kijken, zoals dat wel bij Instagram het geval is. Wil je een TikTok-verhaal zien? Je weet dat iemand ze kan maken (en heeft gemaakt) als hij een blauwe ring om zijn profielfoto heeft. Door hierop te tikken kun je het verhaal bekijken.