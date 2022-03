​TikTok staat nu video's van 10 minuten toe

Vanmorgen schreven we nog hoe Instagram met IGTV een soort YouTube wilde zijn, maar dit nu heeft ingeruild voor het TikTok-achtige Reels. Maar, alsof de duivel ermee speelt, is het nu TikTok dat juist voor een nieuw format kiest dat weer op YouTube lijkt. Hoe? Door het mogelijk te maken om video’s te uploaden van maximaal 10 minuten.

TikToks succes Schoenmaker blijf bij je leest, en probeer hem al helemaal niet om te zagen. TikTok is groot geworden door een paar dingen: ten eerste de mogelijkheid om ‘duet’-video’s te maken, waardoor je met iemand kunt zingen of kunt dansen. Ten tweede de opzet van de app, waarbij je na een video meteen de volgende krijgt voorgeschoteld. Ten derde en laatste: de korte duur van de video’s. Het was mogelijk om er een van 15 seconden te maken en vier samengevoegd had je zelfs een minuut. Later kwam daar een optie bij om video’s van drie minuten te uploaden. Als je je tenminste hield aan het format van TikTok, want als je een video buiten de app hebt gemaakt, dan kon je wel langere video’s uploaden. Nu verandert dat, want het social medium gooit de boel helemaal om. Je kunt nog steeds wel 15-secondenfilmpjes maken en uploaden, maar je kunt er ook een aaneengesloten minuut van maken, of vijf minuten. Sterker nog, je hebt maar liefst tien minuten tot je beschikking.

Aandachtsspanne Op zich kan dat een groot voordeel zijn als je boodschap niet binnen een minuut past, of als je een langer soort format hebt bedacht waarbij je bijvoorbeeld meerdere video’s in één combineert. Wat echter wat zorgen baart, is wanneer je als kijker precies in zo’n TikTok-flow zit: je weet precies wat je krijgt, en daarom blijf je kijken. Het is altijd kort en recht voor zijn raap. Krijg je dan ineens te maken met veel langere video’s, dan doet dat iets met je aandachtsspanne. Het is erg moeilijk om een video te maken die 10 minuten lang piekt. En als je net vier keer 15 seconden-video’s hebt gekeken, dan is het even ‘schrikken’ als een video ineens 10 minuten duurt. De reacties op het nieuws zijn ook niet heel positief. Veel mensen denken dat ze hierdoor óf veel te veel tijd op TikTok besteden en nergens meer aan toekomen, óf dat het zoveel vraagt van de aandachtsspanne dat de interesse verslapt en men TikTok links laat liggen. Sommige mensen grappen dat ze dan nog langer moeten doen alsof ze de TikTok-video’s van hun vrienden waarderen, terwijl anderen de vrij rake beschouwing doen dat we allemaal wel uren op TikTok besteden, maar dat we wel gaan steigeren als het platform besluit om de video’s langer te maken.

Langere video's Toch hadden we het kunnen zien aankomen, nadat TikTok vorig jaar die lengte van de video’s al naar 3 minuten schoof. Blijkbaar werkt het, anders zou het er nooit voor kiezen om voor video’s van tien minuten te gaan. Zelf geeft het aan dat het hoopt TikTokkers nog meer ruimte te geven voor hun creativiteit. Blijkbaar kunnen mensen ook heel goed creatief zijn in drie minuten en moet tien minuten ook wel lukken. Toch ben je als kijker dus niet zeker hoe lang de video duurt waar je aan begint, net zoals ‘vroeger’ het geval was bij TikTok. Bovendien is het de vraag waarom hiervoor gekozen wordt, want we hebben al een platform waarop zulke ‘lange’ video’s staan: YouTube. Is dit wederom een social medium dat een ander na-aapt? In ieder geval is het een heel bewuste keuze, ook met het oog op YouTube. Het wil namelijk juist oudere gebruikers op zijn platform verwelkomen en die hebben vaak meer met content die wat langer duurt en niet binnen drie keer knipperen weg is.

YouTube-kopie Een goed streven, maar het is de vraag of TikTok zijn platform hiermee niet te overeenkomstig maakt met andere social media. Ook is het afwachten of mensen het wel trekken: zulke lange video’s op een platform dat juist bekend staat om zijn ‘short but sweet’-inslag. Het korte antwoord, dat is te lezen op veel social media: mensen zijn er op dit moment niet echt over te spreken.