​RIP IGTV: het is straks zelfs geen app meer

Instagram stopt met de ondersteuning van de IGTV-app. Het heeft de aparte app in het leven geroepen zodat mensen enigszins rustig konden wennen aan Reels en hoewel het een aparte oase was voor creatievelingen, komt daaraan nu toch echt een einde.

IGTV IGTV was het videoplatform van Instagram, maar het haalde dit uit de app op het moment dat TikTok flink in opkomst was. Niet uit angst, maar omdat het een eigen TikTok-kopie introduceerde: Reels. Reels zijn korte video’s van maximaal 30 seconden, waarbij er na de ene video meteen een andere start om te zorgen dat je uren blijft kijken. Helemaal des TikToks en inmiddels ook goed ingeburgerd in het social medium: Facebook krijgt zelfs Reels door het succes op Instagram. Het had echter ook nog die ‘legacy’ in de vorm van IGTV. Instagram wil het echter niet meer los laten bestaan. Of eigenlijk: het wil het helemaal niet meer laten bestaan. Alle video moet binnen de gewone Instagram-app blijven. Zo schrijft Instagram: “We zijn van mening dat dit het voor mensen gemakkelijker maakt om al deze functies en mogelijkheden in de hoofdapp te hebben. We zijn verheugd om de video in de hoofdapp van Instagram de komende maanden te blijven vereenvoudigen en verbeteren.“

Geld verdienen met Instagram Het einde van een tijdperk, want er zijn zeker creators die vooral goed gebruikmaakten van het iets langere IGTV. Je kon hier video’s maken die zich meer lieten meten met die van YouTube. Hierdoor had je meer ruimte om bijvoorbeeld een hele make-uptutorial of mini-speelfilm te maken. Bovendien was er ook nog IGTV-ads, waarmee creators geld konden verdienen. Ook dit verdwijnt, maar Instagram geeft aan dat makers tijdelijk een maandelijks bedrag krijgen als ze inderdaad veel geld haalden uit de in-stream advertenties. Video’s binnen de gewone Instagram-app krijgen straks een viewer voor volledig scherm en de mogelijkheid om met een tik te zorgen dat het geluid uitgaat. Instagram is verder nog aan het uitvogelen wat het precies allemaal wil met video’s binnen de app. Hetzelfde geldt voor advertenties: er wordt een nieuwe advertentie-ervaring getest, waarbij creators omzet kunnen genereren uit advertenties binnen hun reels. Dit volgt echter pas later dit jaar.

RIP IGTV Instagram stopt uiteraard niet met IGTV omdat Reels het helemaal hebben overgenomen: IGTV is ook simpelweg geen succes als aparte app. Hij ging in 2018 verder als aparte app en draaide helemaal om het verticale format wat we zo goed kennen van social media. Daarna is er ook een horizontale mogelijkheid bijgekomen. In eerste instantie kon je nog via de Instagram-app bij IGTV komen, maar die knop werd in 2020 uit Instagram verwijderd, wat veel mensen al deed verwachten wat nu dus een feit is: IGTV stopt. Gelukkig hebben we YouTube en Reels nog.