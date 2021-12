TikTok onthult het jaar 2021 in viral TikTok-video’s

TikTok had in 2020 al een geweldig jaar, maar in 2021 is dat niet anders geweest (op een paar boetes en aantijgingen na). Nu het jaar bijna is afgelopen komt het sociale platform met een jaarlijstje, waaruit blijkt dat we graag gezonde ontbijtjes leren maken, maar vooral dat we vermaakt willen worden. Dit zijn de populairste TikTokkers en hashtags.

Een andere sportieve jongeman is Adrien Raza. Hij is Europees kampioen Skimboarden en neemt de wereld over met zijn grappige video’s waarin hij laat zien waar zo’n skimboard, maar vooral hijzelf, allemaal te in staat zijn.

The fastest way across ????

Als je wil weten of het een goede of een slechte dag wordt, dan zal de mophond je dat vertellen. Staat hij op, dan heb je een goede dag, maar als het een no bones-day is, kortom, eentje om lekker in bed te blijven liggen, dan moet je je koest houden.

Ed Sheeran neemt de wereld over: zijn oude muziek is altijd hitmateriaal en zijn nieuwe muziek doet precies hetzelfde. Of het nou gevoelige ballads zijn of hiphop-beats, we omarmen deze roodharige Engelsman al jaren en dat doen we niet alleen door zijn muziek te luisteren, zo blijkt uit het wereldwijde aantal views van de man op TikTok:

Soms wordt TikTok er weleens van beticht nogal hersenloos te zijn en dat is het ergens ook zeker, zo bewijst ook Randyfeltface. Toch is het misschien daardoor juist zo populair in een samenleving die altijd aan moet staan. Wereldwijd weet Randyfeltface goed te scoren met bijvoorbeeld deze video waarin hij lijkt te tongen met een giraf:

Noorstars maakt TikTok-video's via de klassieke methode: snelle knipjes, gewoon geacteerd.. het is geweldig. Vooral de onderstaande video was populair, waarin de familieregels op de hak worden genomen:

Qua muziek ziet TikTok ook wat er populair is. Niet dat het platform echt wordt gebruikt voor bijvoorbeeld videoclips van grote artiesten, maar de liedjes worden gebruikt om onder nieuwe TikTok-video’s te monteren.

Populaire muziek op TikTok

In Nederland zijn bijvoorbeeld The Kid LAROI’s Without You populair, net als Lottery van K CAMP en Best Ever van Polo Frost. Over de hele wereld genomen wordt Beggin van Maneskin veel ingezet, net als Astronaut in the Ocean van Masked Wolf. Ook Adderall van Popp Hunna is wereldberoemd op TikTok.

#PastaChips

Waar 2020 qua eten in het teken blijkt te hebben gestaan van bananenbrood, waren we in Nederland qua voedsel vooral op zoek naar #Foodies voor inspiratie, #SummerRecipes om die regenachtige zomer wat op te fleuren en was #PastaChips in ons land ook trending. Nieuwsgierig wat dat moge zijn? Zie dan de onderstaande TikTok: