20 iconische viral video's die je gezien moet hebben

Je hoeft niet constant op YouTube te zitten om de belangrijke viral video’s te zien: vaak vinden die hun weg ook wel naar social media, of is er een vriend of vriendin die er over verteld. Heb je het moment toch even gemist, dan kun je zomaar een heleboel grappen en referenties missen. Plus: je mist dan ook een hilarisch filmpje, want de video’s die viral gaan op YouTube hebben over het algemeen één ding gemeen: er zit iets grappigs in. Tijd om even te lachen? We sommen twintig legendarische viral video’s op om je internetkennis bij te spijkeren: 1. Leave Britney Alone Het was waarschijnlijk net een verkeerde timing en net een iets te heftige reactie. Chris Crocker maakt een heel goed punt in zijn video. Als we nu kijken naar hoe Britney leeft, met haar vader die de touwtjes in handen heeft en zonder dat ze toegang heeft tot het geld waarvoor ze zo hard heeft gewerkt. Toen Leave Britney Alone online kwam in 2007, had de popster net haar breakdown gehad en daar had Chris een nogal heftige reactie op, die hij ook op het internet zette. Inmiddels weten we dat hij zich terecht zorgen maakte om Spears, waardoor de video een dubbele lading heeft gekregen.

2. Ain’t Nobody Got Time For That Als je wel eens The Unbreakable Kimmy Schmidt hebt gezien op Netflix, dan weet je vast het intro nog wel. Hierin zie je hoe een man reageert op het nieuws dat iemand een paar vrouwen jarenlang onder de grond heeft vastgehouden. Zijn reactie wordt echter omgezet in muziek. De ‘moeder’ van deze trend is Ain’t Nobody Got Time For That en die is genieten:

3. Evolution of Dance Het is met vijf minuten voor de TikTok-generatie waarschijnlijk best een ‘lange’ zit, maar de Evolution of Dance is een geniale video waarin allerlei iconische dansjes uit meerdere decennia voorbij komen. Het leuke is dat het wordt gedaan door een groepje mannen, die steeds allemaal uitgedost zijn in de kleding die bij die dans en dat tijdperk hoort. Met als klap op de vuurpijl dat alles ook geweldig in elkaar overloopt. Misschien niet een hilarische video waarvan je keihard moet lachen, maar zeer vermakelijk is het wel. Plus, de dans is ook heel erg goed. Er is ook een oudere versie, voor de echte viral videoliefhebbers.

4. Rebecca Black met Friday Deze video staat bekend om meerdere dingen, waardoor het een veelbekeken videoclip op YouTube is geworden. Enerzijds de kleine Rebecca Black van 13 jaar, die bij haar vrienden die er mega-verveeld uitzien blij zingt over vrijdag en het weekend. Andere mensen vinden het vooral heel vreselijk gezongen, maar bovenal is het een soort ultieme Amerikaanse tienersong, over feestjes bouwen, en fun fun fun hebben. Ja, zelfs de lyrics van dit lied zijn inmiddels geweldig. Zet de video ook niet te snel af, want ongeveer op twee minuten begint het echte feestje eigenlijk pas.

5. De skateboardende Franse bulldog Als je wel eens in een gesprek laat vallen dat honden echt kunnen skateboarden, dan is er altijd wel iemand die je voor gek verklaard. Gelukkig is er die viral video over de Franse bulldog die wel degelijk kan skaten:

6. David After Dentist In Nederland is het niet gebruikelijk, maar in Amerika wordt vaak volop lachgas ingezet op kinderen die naar de tandarts moeten. Zo ook David, die toch hevig onder invloed door zijn vader wordt geïnterviewd over de procedure en hoe hij zich nu voelt. Wederom is dit een video die zorgde voor een heel populair genre: de after-dentist-video waarin jongeren elkaar filmen terwijl ze nog niet helemaal terug naar normaal zijn.

7. Not Today Hoewel deze video vooral beroemd is door de uitroep NOT TODAY! is de hele manier van vertellen van deze vrouw hilarisch. Bijna elke zin die ze zegt is op zo’n bijzondere manier geformuleerd of uitgesproken dat je eigenlijk al moet lachen voordat het bekende NOT TODAY volgt.

8. Shoes Zeker nu de feestdagen eraan komen en we elkaar weer overladen met cadeaus, is Shoes erg herkenbaar. Het is een video waarin een comedian op een zeer catchy beatje iets verteld over zijn (of in dit geval haar) schoenenverslaving.

9. Blikje In Nederland hebben we ook veel video’s die viral gaan. Vaak worden ze in compilaties met internetgekkies gestopt, een geuzennaam die niet altijd helemaal terecht is. Eén van de bekendste video’s is die van ‘blikje in de water’, een man die problemen krijgt met handhaving wanneer hij een blikje in de Utrechtse gracht gooit. Wij vinden het helemaal mooi.

10. Daft Punk-handen Nu heeft Daft Punk zelf een legendarische videoclip gemaakt voor het nummer Around the World, maar voor Harder, Better, Faster, Stronger heeft het publiek gewéldige video’s gemaakt. Er zijn er veel te vinden op internet waarbij mensen met allemaal woorden op hun lijf of op hun handen hebben geschreven en dan (steeds sneller) uitbeelden wat er wordt gezongen. Erg knap, want je oog-hand-coördinatie moet hiervoor echt heel goed zijn. De onderstaande video is de eerste die op dat idee kwam en het blijft moeilijk om je ogen af te wenden van dit grote talent:

11. Marry You-aanzoeksflash mob Of het helemaal geldt als een flash mob, dat is een klein beetje te betwijfelen, maar het is wel een heel leuke video van een enorm aandoenlijk aanzoek. Sowieso is de muziek van Bruno Mars erg populair voor flashmobs, want zijn diverse razend populaire video’s te vinden waarin zijn muziek wordt gebruikt om in een winkelcentrum ineens in dansen uit te breken. Dit aanzoek bevat ook een heleboel dansende mensen, maar wel met een zeer goed doel: een heel schattige vrouw ten huwelijk vragen.

12. Niezende babypanda Deze video heeft eigenlijk geen commentaar nodig, gewoon kijken en keihard lachen:

13. Charlie Bit My Finger In Charlie Bit My Finger zien we twee broertjes die eigenlijk lol lijken te hebben, maar zoals vaker met kinderen is de maat op een gegeven moment vol. Huilend dus. De meeste mensen houden van deze video door de gemene lach van de baby, maar het kind dat uitroept dat Charlie in zijn vinger beet is eigenlijk minstens net zo grappig. Deze video is laatst als NFT over de virtuele toonbank gegaan voor een bedrag van 6 ton. Er was even angst dat we Charlie bit my finger nooit meer zouden zien, maar hij staat gewoon nog op YouTube. De video heeft in totaal meer dan 881 miljoen views en staat te boek als een echte YouTube-hit.

14. Mr Trololo Deze video van een Russische zanger is ten eerste grappig om het deuntje en de gekke lach-achtige geluiden die hij maakt. Maar daarnaast is hijzelf ook nogal een portret, die de hele tijd met een guitig hoofd en heel houterige bewegingen door de video waggelt.

15. Salt Bae Inmiddels heeft hij een restaurant waarin hij de duurste steaks (zelfs met goud) aanbiedt: Salt Bae. Hij werd bekend van de video waarin hij met een enorm aparte armbeweging zout op het vlees strooit. Meer kunnen we er niet over zeggen, behalve dat grote sterren als Drake wel eens bij hem zijn aangeschoven voor zo’n bijzondere zout-ervaring.

16. Moeder met Chewbacca-masker Waar je bij sommige viral video’s geen idee hebt wat de context is, is dat hier helemaal duidelijk omdat deze Chewbacca-moeder dat zelf vertelt. Het is al grappig voordat ze het masker ook al maar op heeft gezet:

17. Hitlers personeelsuitje In Nederland hebben we ook een aantal video’s die je gezien moet hebben, waaronder deze LuckyTV waarin Hitler en zijn manschappen bedenken waar het personeelsuitje toch naartoe moet gaan. Vooral het accent maakt het een geweldige video, gebaseerd op een fragment uit de film Der Untergang.

18. Govverdomme Kersemus Tinie en Lau zijn er inmiddels allebei niet meer, maar hun heerlijke Rotterdamse accent klinkt nog steeds in ons hoofd als we het woord kerstmis zeggen. Waarom? Omdat Lau en Tinie niet bepaald op één lijn zitten als het om de kerstboom gaat en dat optuigen met de nodige scheldkanonnades gepaard gaat:

19. De kids van de thuiswerkende professor De BBC interviewde ver voor corona een professor die vanuit zijn huis de vragen beantwoordde. Nu is het door het coronavirus een veel beter herkenbare situatie geworden, maar destijds was het hilarisch. Wat gebeurt er namelijk? De kinderen komen even binnen. Je ziet de man een beetje sterven van binnen terwijl hij de kids in toom probeert te houden, maar vervolgens komt zijn vrouw binnen om de boel toch nog te redden. Terwijl het feit dat dit filmpje in dit artikel voorkomt eigenlijk zegt dat dat al te laat was.

20. Dramatische eekhoorn Er wordt ook vaak van YouTube-video’s gebruikgemaakt als reactie op het internet, zoals de bekende rickroll om mensen voor de gek te houden, maar ook deze dramatische eekhoorn om een bepaalde uitspraak extra drama mee te geven. Een icoon, dit knaagdier.