Britney Spears is 40 jaar geworden: een leven in de media

Zangeres Britney Spears is vandaag 40 jaar geworden. Een bijzondere leeftijd en een mooie gelegenheid om terug te blikken op haar leven tot dusver. Dankzij documentaires en de Free Britney-beweging weten we inmiddels dat haar relatie met de media altijd gespannen is geweest. Mede door de extreme aandacht van paparazzi is Brit jaren geleden doorgedraaid. Na jarenlang curatorschap is ze sinds kort eindelijk weer 'vrij'. Wij maakten de balans op: dit zijn opvallende mediamomenten in het leven van Britney Spears.

Britney als kindsterretje

Een ding is zeker: een normaal leven heeft Brit zeker niet. En zelfs al kind leidde de zangeres een behoorlijk bizar bestaan. Britney's ouders, vader Jaimie en moeder Lynn, hadden al snel door dat ze een bijzondere dochter hadden. In 1992 deed Brit mee aan haar eerste talentenjacht: Star Search. Haar echte doorbraak als kindster kwam toen ze in 1993 lid werd van The Mickey Mouse Club. Daar schitterde ze naast onder andere Justin Timberlake, Christina Aguilera en Ryan Gosling. Je kunt dus wel zeggen dat de show nogal wat sterren heeft voortgebracht.

De grote doorbraak: Baby One More Time

Wie de zin 'my loneliness is killing me' hoort, weet wat erna komt. Baby One More Time was in 1999 dé grote doorbraak van Britney Spears. Ze was niet langer een kindsterretje, maar een mooie jongvolwassen vrouw. En dat zag de hele wereld. Britney scoorde wereldwijd een hit en ze kon niet langer relatief anoniem door het leven gaan. De paparazzi volgden Brit vanaf dat moment op de voet. Er ontstond een haat-liefdeverhouding met de pers. In het jaar van haar doorbraak schitterde de zangeres nog met een sexy foto op de cover van muziekblad The Rolling Stone, een mijlpaal in haar carrière. En een foto waar veel ophef over ontstond. Want zo'n sexy foto van een 17-jarige: was dat niet een beetje schunnig?

Weinig bleef in de jaren die volgden geheim. Van haar relatie met Justin Timberlake tot haar flitshuwelijk in Vegas en haar zwangerschappen. De pers was overal en dat dreef Brit regelmatig tot wanhoop. En dan hebben we het nog niet eens over de onbetrouwbare mensen in haar omgeving die allerlei informatie naar de pers lekten.