​YouTube-sensatie Charlie Bit My Finger - Again gaat offline

Het was lang een van de meest bekeken YouTube-video’s allertijden Charlie Bit My Finger - Again. Hierin zien we twee broers die op een stoel zitten, waarbij de baby zijn grotere broer in de vinger bijt, waarop die broer een nogal verontwaardigde reactie heeft. Een reactie die enorm op de lachspieren werkt, mede door het ultra-Britse accent van het jongetje. We moeten het schouwspel zo beschrijven, want de video staat op het moment van schrijven wel op DutchCowboys, maar gaat op 23 mei 2021 offline.



NFT

Dat ligt niet aan ons, maar aan de video zelf. Hij wordt namelijk van YouTube verwijderd omdat hij wordt geveild als NFT. Laatst zijn we al in het gegeven NFT gedoken, maar nog even een geheugenopfrisser: een NFT is een non-fungible token die dus uniek is. Je kunt hem niet kopiëren. Een NFT vertegenwoordigd een waarde en al die NFT’s bij elkaar vormen dan bijvoorbeeld de sleutel tot een kunstwerk, of zoals in dit geval: een filmpje.

Het betekent het einde van een tijdperk, dat deze video offline gaat. Hij is in totaal meer dan 881 miljoen keer bekeken (al zal hij door alle berichtgeving voor 23 mei waarschijnlijk nog volop extra views krijgen). Het is uiteindelijk een van de bekendste internetfilmpjes allertijden, wat mede komt omdat hij al zo oud is: twee jaar na het begin van YouTube verscheen dit filmpje online. Dat was in 2007.