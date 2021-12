​Social medium TikTok wordt vaker bezocht dan Google

TikTok krijgt online meer hits dan de zoekmachine Google. In 2020 gingen we het vaakst naar Google, maar dit jaar is Google officieel van de troon gestoten door TikTok. De tweede helft van 2021 was het social medium constant het meest bezocht, nadat het Google ook in februari, maart en juni al versloeg.

Tijdslurper TikTok TikTok is een social medium dat geheel draait om video’s van minder dan een minuut. Je kunt de app downloaden en gebruiken zonder een account aan te maken om alleen video’s te kijken, maar wil je zelf video’s plaatsen of reageren, dan is een account wel nodig. TikTok staat bekend als een enorm tijdslurpend social medium door de manier waarop het is opgebouwd. Je komt, zonder dat je hiervoor moeite hoeft te doen, in een oneindige loop met video’s terecht en het is juist omdat ze zo kort zijn moeilijk om te stoppen met kijken. Wat als de volgende video immers nóg leuker/beter/leerzamer is? TikTok wordt dan ook voor vanalles gebruikt: voornamelijk voor grappige sketches en dansjes, maar bijvoorbeeld ook om recepten te delen. TikTok heeft zelfs afspraken met bezorgrestaurants die eten bezorgen dat viral ging op het platform, zoals pastachips en de smashburger. Het begon allemaal met jongeren en kinderen (al is het voor die laatste categorie eigenlijk pas officieel beschikbaar vanaf 13 jaar), maar inmiddels zijn ook steeds meer volwassenen op het platform te vinden. Zoveel mensen, dat het een populairdere online bestemming is geworden dan Google.

Verslaat Google, Apple en Netflix Het laat daarmee niet alleen Google, maar ook Amazon, Apple, Netflix, Facebook en Microsoft achter zich, schrijft Cloudfare. TikTok heeft sowieso door de pandemie een enorme toevlucht genomen, want mensen zijn enerzijds vaker begonnen met zelf video’s maken op het platform, of kijken er dagelijks uren naar filmpjes ter inspiratie, tegen verveling of simpelweg om te worden vermaakt of voor de gezelligheid met vrienden en kennissen. TikTok is inmiddels meer dan drie miljard keer gedownload en Bytedance (de eigenaar van TikTok) kan inmiddels zeggen dat het meer dan één miljard actieve gebruikers heeft over de hele planeet. TikTok is een enorm jonge app: het bestaat pas sinds 2018 als opvolger van Musical.ly. Maar hoge bomen vangen veel wind en TikTok ligt regelmatig onder vuur. Is het niet vanwege een Amerikaanse president die meent dat TikTok mogelijk samenwerkt om te spioneren voor de Chinese overheid (wat TikTok ontkent), dan zijn het wel de Nederlandse autoriteiten die de app boetes opleggen omdat ze kinderen onvoldoende informeren over wat hun rechten en de regels zijn tijdens het gebruik van de video-app.

Problemen bij moderators Recent kwam TikTok nog negatief in het nieuws omdat een moderator het platform aanklaagt. Ze zou getraumatiseerd zijn door de heftige video’s die ze onder ogen heeft moeten komen. Denk aan video’s met verkrachtingen en soms zelfs moord. Heftige beelden die op haar netvlies gebrand staan. De moderator zegt een posttraumatische stressstoornis te hebben ontwikkeld door haar baan bij TikTok, naast psychologisch trauma, angsten en depressies, mede omdat ze soms wel 12 uur achter elkaar naar allerlei ellende moest kijken. Niet alleen verkrachtingen, misbruik en geweld, maar bijvoorbeeld ook allerlei nepinformatie. TikTok zou te weinig hebben gedaan om zijn moderator te beschermen, waardoor zijn moderators voor veel te lange periodes achter elkaar moeten kijken naar de meest verschrikkelijke dingen. De moderator zou graag zien dat ByteDance een medisch monitoringprogramma starten zodat moderators de juiste hulp krijgen. En waarschijnlijk moet ByteDance uiteindelijk ook betalen aan het slachtoffer, dat is in ieder geval wel wat er in 2020 gebeurde toen Facebook in een zelfde soort situatie terechtkwam met zijn moderators en schikte voor 50 miljoen euro. Het is dus zeker niet altijd makkelijk voor TikTok om zo groot te zijn, al is het wel een mijlpaal voor het platform -en eigenlijk het hele internet- dat Google een jaar lang niet onze meest bezochte online bestemming was.