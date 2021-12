Nieuw ​TikTok opent honderden afhaalrestaurants met viral voedsel

Het lijkt een 1 aprilgrap, maar het is toch echt de realiteit: TikTok gaat honderden afhaalrestaurants openen waar je viral voedsel uit TikTok-video’s kunt bestellen. Het heet TikTok Kitchen en is een samenwerking met Grubhub en Virtual Dining Concepts. Toch is het niet een virtuele ervaring: Amerikanen kunnen die pastachips straks gewoon bestellen.

Lifehack etenswaren Het idee is in principe niet zo heel gek: eten dat volledig viral gaat, daar wil je natuurlijk meer geld uithalen. Tegelijkertijd zijn deze video’s juist zo goed omdat ze gerechten bevatten die je juist heel makkelijk thuis kunt maken, dus het hele idee van veel van deze lifehack etenswaren gaat teniet door het bestelbaar te maken. Bloomberg schrijft dat TikTok maar liefst 300 bezorglocaties heeft bij de lancering en dan komen er nog 1.000 bij tegen het einde van 2022. Dat is erg veel, maar het kan gebruikmaken van het netwerk van Grubhub, wat enorm helpt om dit monsterproject op te zetten. Er wordt dus gebruik gemaakt van bestaande (afhaal)restaurants. Het menu is wel overal hetzelfde: gebakken fetapasta, maïs-spareribs, een smash burger (gemaakt door en bal gehakt plat te drukken) en pastachips. Zijn er weer nieuwe foodhits op het social medium, dan worden die toegevoegd aan het menu.

Viral voedsel op TikTok Wil je beroemd worden op TikTok, dan kun je dat straks misschien het beste proberen door iets in elkaar te flansen gebaseerd op wat er toevallig in je keukenkastjes ligt. TikTok is namelijk van plan om een deel van de omzet van hun nieuwe foodtak te gebruiken om creators te betalen voor hun goede idee. Op zich is dat heel vriendelijk, maar men vraagt zich af of TikTok niet toch gewoon een soort verlate 1 aprilgrap maakt. Het lijkt zo onlogisch, juist omdat je die recepten makkelijk thuis moet kunnen maken. Bovendien kun je je afvragen hoe het ooit gaat traceren wie met een bepaald recept op de proppen kwam. Die gebakken fetapasta is een perfect voorbeeld van iets waar TikTok dan helemaal geen geld aan uit zou hoeven geven: het ging namelijk in eerste instantie niet viral op TikTok, maar op Instagram. Anderen hebben het vervolgens naar het Chinese social medium gehaald. Maar TikTok heeft ook een algemeen creatorfonds, dus het zou er ook voor kunnen kiezen hierin geld te steken.

Nieuwe rage binnen het social medium Daarnaast kan het ook een gouden greep zijn van TikTok, iets wat ook weer viral gaat. Het is immers op social media enorm populair om te koop te lopen met wat je zoal kunt aanschaffen. Het idee dat je straks TikTok-eten weer in je TikTok-video’s kunt gebruiken, zou natuurlijk weer voor een heel nieuwe rage kunnen zorgen. Marketingstunt of niet, TikTok zou hier potentieel niet alleen veel geld mee kunnen genereren, maar ook veel meer naamsbekendheid dan het nu al geniet. Ook heeft MrBeast Burger van YouTuber MrBeast al bewezen dat het kan. Zijn burgers werden in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk verkocht en er gingen er in een paar maanden meer dan 1 miljoen over de toonbank. Als warme broodjes! Voor zover bekend staat dit concept alleen op de planning in de Verenigde Staten, dus wij moeten gewoon even naar de supermarkt fietsen en de Air Fryer aanslingeren om deze soms bizarre gerechten zelf te kunnen ervaren.