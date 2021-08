TikTok wil een eigen ‘Stories’ functie lanceren

Die uitspraken deed TikTok kort nadat op Twitter screenshots van ‘TikTok Stories’ online verschenen waren. Daarin is te zien dat op de navigatiebalk aan de zijkant van het scherm van de app een knop ‘Story’ is toegevoegd.

TikTok heeft bevestigd dat het sociale netwerk op dit moment een nieuwe, of beter gezegd eigen verse van Stories aan het testen is. Dat gebeurt met een kleine groep gebruikers in een aantal landen.

"We denken altijd aan nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan onze gemeenschap en de TikTok-ervaring te verrijken. Momenteel experimenteren we met manieren om makers extra formats te geven om hun creatieve ideeën tot leven te brengen voor de TikTok-gemeenschap", aldus een woordvoerder van het sociale netwerk tegenover Variety .

Wat jij kan, kan ik ook

Er zijn veel verschillende sociale netwerken. Daarvan zijn er maar een paar écht succesvol. Die kijken dus ook continu naar elkaar. Lanceert de een ‘n nieuwe functie, dan is de kans groot dat de ander dat voorbeeld volgt.

Facebook Stories is zo’n functie. Updates, in de vorm van tekst, foto’s of video’s die gedurende 24 uur te zien zijn en dan weer verdwijnen. Dat bleek voor Facebook een schot in de roos. En dus bedacht Twitter, niet lang daarna, een vergelijkbare functie, Fleets. Dat werd geen echter succes en onlangs nam Twtter het besluit om te stoppen met Fleets. En dan hebben we natuurlijk ook nog de Stories bij Insta, LinkedIn en Youtube.

Of TikTok Stories wel een succes wordt? Dat moet uiteraard blijken op het moment dat het sociale netwerk besluit om de dienst breed uit te gaan rollen.