​LinkedIn Stories nu ook beschikbaar voor bedrijfspagina's

Na de uitrol van LinkedIn Stories voor Nederlandse gebruikers eerder deze maand, is nu de nieuwe functie ook beschikbaar voor bedrijfspagina’s. Nederlandse bedrijven en merken kunnen als eerste in Europa de Stories functie testen, waarbij korte video's, foto’s of copy van maximaal 20 seconden zichtbaar is.



LinkedIn Stories



“LinkedIn Stories biedt een authentieke manier voor merken om dagelijks nieuws en highlights te delen met hun publiek, wat extra belangrijk is in een tijd waarin ons land de eerste stappen zet in de versoepeling van de lockdown. Klanten, medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden zijn continu op zoek naar informatie en inzichten om hen te helpen bij het maken van beslissingen. Doordat Stories 24 uur lang zichtbaar zijn biedt het de kans om snel op relevante momenten in the haken en in contact te komen met je publiek,” aldus Marcel Molenaar, Country Manager Benelux bij LinkedIn, over de nieuwe functie.

Stories testen



KLM was een van de eerste bedrijven die de Stories-functie testte en integreerde in hun digitale communicatiestrategie. Paul Tijssen, Social Media Consultant bij KLM: "We zijn enthousiast over deze nieuwe manier om tijdelijke updates te delen in de professionele context. De eerste resultaten zijn veelbelovend: we zien dat onze volgers de interactie met KLM via LinkedIn Stories leuk vinden, en we hopen dat deze nieuwe functie een belangrijk onderdeel zal vormen binnen onze digitale communicatiestrategie.”



De tool is beschikbaar in de mobiele LinkedIn-app in de App Store en Google Play en de gepubliceerde content is 24 uur zichtbaar voor Nederlandse volgers. Alleen pagina's gevestigd in Nederland en met Nederlandse beheerders hebben toegang tot LinkedIn Stories.

Aan de slag met LinkedIn Stories voor merken

LinkedIn Stories is een nieuwe manier voor merken om nieuws realtime te delen en content te produceren die relevant is voor professionals die de pagina volgen, zoals werknemers, kandidaten, klanten en consumenten. Tips om met Stories aan de slag te gaan:

1. Wees relevant

Klanten, medewerkers, leveranciers en partners zijn continu op zoek naar informatie en inzichten om beslissingen om hen te helpen bij het maken van beslissingen. Met LinkedIn Stories deel je op een snelle manier relevante informatie en kan je snel inspelen op de actualiteit. Deel wat belangrijk is voor jouw bedrijf, en zorg daarbij dat de content die je maakt relevant is voor je volgers en doelgroep. Deel bijvoorbeeld belangrijk nieuws uit de sector, lanceringen van nieuwe producten, marktinzichten of andere inspiratie.

2. Humanize the brand

Mensen praten graag met mensen, dat wordt zelfs (en misschien wel júist) in het digitale tijdperk waarin we leven alleen maar belangrijker. Geef je merk een gezicht door medewerkers bij je Stories te betrekken. Laat bijvoorbeeld de dagelijkse gang van zaken zien of deel inspirerende verhalen van de drijvende krachten achter je merk of bedrijf. Vraag ze bijvoorbeeld om foto’s te delen van hun (thuis)werksituatie, of geef inzicht in hoe virtuele meetings de bedrijfscultuur levend houden. Het geven van een stem aan je medewerkers zorgt voor authenticiteit en ‘behind the scenes’ inzichten versterken dat.

3. Vergroot je transparantie

LinkedIn Stories biedt een kans voor bedrijven om de transparantie van de bedrijfsvoering te vergroten. Dit kan je bewerkstelligen door bijvoorbeeld een aantal leidinggevenden binnen het bedrijf regelmatig aan het woord te laten (of een take-over te laten doen), en hen inzicht te laten geven in de gang van zaken binnen de bedrijfsstrategie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het delen van video's met berichten over de korte en / of lange termijnplannen van het bedrijf. Of nodig leidinggevenden uit om carrièretips te delen en meer te vertellen over wat zij tegenkomen tijdens de dagelijkse gang van zaken.

Meer tips weten? Check dan onderstaande blogpost: