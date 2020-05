​Zo gebruik je LinkedIn Stories (7 tips voor content)

LinkedIn heeft afgelopen week een nieuwe functie uitgerold: LinkedIn Stories. En omdat in Nederland het percentage dat een LinkedIn account heeft ten opzichte van de beroepsbevolking het grootste is in Europa, zijn wij de eerste die deze nieuwe feature mogen testen. Lucky us! Zeker in deze tijd, wanneer verbinden met anderen extra belangrijk is.



Het doel van LinkedIn Stories, en daarmee ook de toegevoegde waarde op het platform, is om naast je zakelijke kant ook je menselijke kant te laten zien. De feed wordt momenteel veelvuldig gebruikt om groot nieuws te delen, artikelen te publiceren of nieuwe producten uit te lichten. Maar juist in deze tijd (en wat ik ook voor de uitbraak van het coronavirus al merkte) is dat er steeds meer behoefte is naar wat meer ‘lichtere’ content. Mensen deelden bijvoorbeeld graag een gezellige foto tijdens de VrijMiBo, maar vroegen zich letterlijk in het bericht erboven af of LinkedIn daar wel het geschikte platform voor was.

LinkedIn Stories is een belangrijke oplossing voor deze opkomende behoefte. Dit wordt bevestigd door Pete Davies, LinkedIn’s Senior Director of Product Management. Hij vertelt dat stories een ‘lightweight and fun way’ is om updates te delen. Soms willen we gewoon even die connectie maken, lachen met onze collega’s en weer doorgaan. Daarnaast biedt het een uitgelezen kans om nog persoonlijker het dialoog aan te gaan met je volgers.

Omdat LinkedIn Stories net nieuw is (en tevens nog niet voor iedereen beschikbaar), moet het verschil in content tussen stories en feed nog vorm gaan krijgen. Om je hierbij op weg te helpen, heb ik een aantal tips voor content in je stories op een rijtje gezet.

#1 Behind the scenes

Een goede manier om je volgers vanaf het begin bij een nieuw project te betrekken, is om ze een kijkje achter de schermen te geven. Laat zien waar je mee bezig bent, hoe ideeën tot stand komen en worden uitgewerkt tot nieuwe producten of diensten. Zo komt jouw nieuwe campagne niet ineens uit de lucht vallen, maar heb je je volgers van tevoren al een beetje warm kunnen maken. Extra betrokkenheid creëren? Geef ze inspraak bij het maken van bepaalde keuzes door vragen te stellen in je stories. Zo gaan ze zich onbewust een beetje mede-eigenaar voelen en creëer jij waardevolle ambassadeurs voor je merk.

#2 Hoogtepunten en mijlpalen

Grote successen die behaald zijn en gevierd worden vinden al lange tijd hun weg op de feed. Denk hierbij aan nieuwe samenwerkingen, een nieuwe baan of het winnen van een award. Maar ook kleinere geluksmomentjes zijn de moeite waard om te delen, zoals het afronden van een cursus, het winnen van een interne competitie of het ontvangen van een bloemetje van een relatie. Het zijn juist deze kleine dingen die je menselijk maken en waarmee je op laagdrempelige wijze inzicht kan geven in jouw zakelijke leven.

#3 Werk na 17:00 uur

Het blijft een lastige kwestie: horen foto’s en video’s van teamuitjes en vrijdagmiddagborrels op LinkedIn of niet? Met de komst van LinkedIn Stories is mijn antwoord: ja! Het is de uitgelezen manier om te laten zien wat voor gezellige collega’s je hebt en hoe leuk het is om bij jouw organisatie te werken. Dit soort content zal dan ook enorm bijdragen aan de employer branding van jouw bedrijf.

#4 Thought leadership

Naast de uitgebreide berichten en artikelen die in de feed worden gedeeld, kan stories gebruikt worden om op een meer snackable manier thought leadership op te bouwen. Deel de resultaten van je enquête of geef tips om zo efficiënt mogelijk via LinkedIn te werven. Let op: zorg ervoor dat het snackable blijft. Verplaats je artikel niet lukraak naar stories, maar zorg er met de vormgeving voor dat je informatie binnen enkele seconden te consumeren is. Heb je drie tips? Stop deze dan niet allemaal in één slide, maar maak er drie.

#5 Real time event updates

Over een tijdje zal het weer mogelijk zijn om events voor maximaal 100 personen te organiseren. Via LinkedIn Stories is het mogelijk om je volgers real time op de hoogte te houden van jouw seminar, lezing of borrel. Laat zien wie je sprekers zijn, wat er op het programma staat en probeer zo goed mogelijk de sfeer in beeld te brengen. Dat zal de drempel de volgende keer voor de twijfelaars enorm doen verlagen.

#6 Q&A

Volgers kunnen reageren op jouw stories, wat de mogelijkheid geeft om een Q&A te organiseren. Weet jij veel te vertellen over een bepaald onderwerp waar veel vraag naar is of vragen over zijn? Laat je volgers dan in een slide weten dat ze al hun vragen kunnen insturen en dat jij die vervolgens zal beantwoorden. Gebruik hierbij één slide per vraag om het overzichtelijk te houden. Een mooie manier om kennis te delen, waarde te creëren en thought leadership op te bouwen. Oh en onopvallende product placement zorgt voor een stukje onbewuste brand awareness.

#7 Share the news!

Ten slotte kan LinkedIn Stories uiteraard ook gewoon gebruikt worden voor het delen van nieuws, zoals het uitlichten van een nieuw product, een tijdelijke actie of openstaande vacatures. LinkedIn Stories staan helemaal bovenaan je feed en onze gemeenschappelijke fomo (fear of missing out) zal eraan bijdragen dat we de stories van onze connecties toch even aanklikken. Dus grijp je kans en pak die moment of fame.

Ik ben positief over de diverse mogelijkheden hoe LinkedIn Stories ingezet kan worden en ben benieuwd hoe deze nieuwe feature zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen. We hebben gezien dat bij Instagram de feed steeds minder belangrijk wordt en er sneller op de verhalen bovenin wordt geklikt. Ik ben benieuwd of deze trend over een tijd ook op LinkedIn te zien zal zijn?

Heb jij nog andere tips om LinkedIn Stories op een creatieve manier in te zetten? Laat het me dan hieronder weten in de reacties.

Deze blogpost is geschreven door Nikki Theuns, Marketing Manager bij JAMwerkt.