​Twitter stopt met Fleets: dat moeten meer social media doen

“Twitter stopt met Fleets” zei een collega. Ik moest even doorvragen wat hij bedoelde. Dat was gelukkig snel uitgelegd: “Hun Stories, zegmaar.” Oh ja, tijdelijke tweets, zoals we ook tijdelijke verhalen maken op Facebook, Instagram, WhatsApp en meer social media-platformen. Ben ik de enige, of is het wat te veel allemaal?



Welke story, waar?

Als een vriendin me belt en zegt dat de man waar ze een oogje op heeft iets op zijn socials had geplaatst over onderwerp x, dan begint voor mij een helse zoektocht wat ze precies bedoelt. Welk social medium? Was het een Story of een gewone update? Was het een getimede foto die na één keer verdwijnt? Was het een Story die na 24 uur verdwijnt? Het duurt soms vrij lang voor je hebt gevonden wat iemand heeft geplaatst.

Tenminste, dat is wanneer iemand iets specifiek op één bepaald social medium plaatst. Er zijn social media-gebruikers die hetzelfde verhaal op al hun socials plaatsen, waardoor je soms wel vijf tot tien keer de exact zelfde foto voorbij ziet komen. Overal liken of is één keer genoeg? Bovendien moet iemand die iets post ook veel kanalen bijhouden om te zien of en hoeveel reacties er zijn gekomen. Plus zelf nog onthouden waar wat ook alweer is geplaatst.