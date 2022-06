Instagram en Facebook Reels krijgen veel meer creatieve opties

Voor Instagram Reels komt het er onder andere op neer dat veel eigenschappen uit de Stories naar Reels komen . Wil je je volgers bijvoorbeeld vragen welke outfit je beter staat, dan kun je hiervoor een poll inzetten. Onderwerp je je volgers liever aan een quiz over jezelf of over een onderwerp dat je leuk vindt, dan kun je ook voor een quiz kiezen. Ook de emoji-slider komt naar Instagram Reels. Hiermee kun je laten zien hoe je iets vindt door een emoticon op een schuifje hoog of laag te schuiven.

Zo ziet zo'n pollsticker eruit binnen Instagram Stories (en straks is het dus ook beschikbaar op Instagram Reels).

Facebook Reels gaat For You

We duiken eerst dieper in Facebooks aanpassingen, voordat we straks doorgaan naar Instagram. Facebook heeft ook Reels en die worden binnenkort vaker aangeraden in de wereldwijde Feed. Het werkt ongeveer zoals de For You-pagina van TikTok, waarbij je video’s krijgt voorgeschoteld van zowel mensen die je al volgt, als mensen die je nog niet kent. Op die manier zijn veel kanalen groot geworden, want hoe meer mensen op die For You-pagina je video afkijken of liken, hoe meer mensen de video te zien krijgen. Als een olievlek kan je video zich dan verspreiden op het platform. Gaat dat straks ook met de Reels van Facebook gebeuren? Het is in ieder geval een toffe kans voor creators om te worden ontdekt.

Die Facebook Reels kun je nu ook op een desktop-computer maken. Je kon dat eerder al op iOS en Android in de app, maar nu doe je dat ook heel makkelijk in de webbrowser. Hiervoor gebruik je Creator Studio, dat je eerder ook al kon gebruiken om gewone posts te maken op het social medium. Het voordeel van Creator Studio is dat je je content een tijd en datum kunt meegeven. Zo kun je bijvoorbeeld als je op vakantie gaat gewoon aan je populariteit blijven werken, of als je middenin de nacht nog aan het monteren bent, zorgen dat de post wel pas op een moment live gaat dat Nederland weer ontwaakt.