Facebook komt nu ook met reels: dit wordt er anders

Facebook neemt weer iets over van Instagram: Reels. Het social medium staat er niet per se om bekend dat het heel video-gefocust is (al kun je wel video’s toevoegen aan posts of Stories maken met video’s), maar daar lijkt moederbedrijf Meta verandering in te willen brengen.

Reels Reels was het antwoord van Instagram op de groeiende populariteit van TikTok: het idee is dat er korte filmpjes worden gemaakt en gedeeld, waar je eindeloos doorheen kunt scrollen. Je krijgt hierdoor het TikTok-effect: je blijft door de korte natuur van de video’s steeds maar kijken en je spendeert dus veel meer tijd op het social medium. Gisteren zette Instagram de tijdslimieten al flink omhoog, dus het lijkt erop dat Meta die Facebook-papers écht is vergeten en vooral wil zorgen dat het de concurrentie voorblijft door mensen tegen beter weten in juist langer op hun social media te laten zijn. Reels is daar zeker een goede manier voor, want dat is op Instagram ook merkbaar. Daarnaast gaat Meta er ook nog eens kleine aanpassingen aan doen: zo kun je nu niet alleen Reels van 30 seconden delen, maar ook van één minuut. Daarnaast komen er ook nog meer advertenties in voorbij.

Helft van de tijd kijken we video's Meta geeft aan: “De helft van de tijd die we op Facebook en Instagram doorbrengen, wordt gespendeerd met het kijken naar video’s. Reels is verreweg ons snelst groeiende format. We zijn erop gericht Reels de beste manier te maken voor videomakers om ontdekt te worden, contact te leggen met hun publiek en geld te verdienen. We willen het ook leuk en gemakkelijk maken voor mensen om relevante en vermakelijke inhoud te vinden en te delen.” Meta denkt dat creatievelingen meer creativiteit kwijt kunnen in de Reels, omdat het ze de kans geeft om TikTok-achtige sketches te maken. Er is namelijk een remix-optie waarmee je een video van iemand anders kunt delen en laat voorkomen in jouw creatie. Zo kun je duetten maken, maar bijvoorbeeld ook dansvideo’s waarin je iemand nadoet. Kortom, volledig gekopieerd van TikTok. Ook is het mogelijk om een Reel even op te slaan als concept, mocht je er later mee verder willen.

Homogene social media Origineel is het dus niet, maar tegelijkertijd was het een kwestie van tijd voordat de Reels de overstap zouden maken naar Facebook. Sowieso is het Meta’s wens dat de twee social media steeds dichter naar elkaar toegroeien. Denk bijvoorbeeld aan de optie om DM’s sturen naar Facebook-ers vanuit Instagram, ook als je zelf geen Facebook hebt. WhatsApp hoorde eigenlijk ook in dat plan, maar omdat dat zo’n ander doel heeft, de overheid nog wel eens ingrijpt en het door zoveel mensen wordt gebruikt, laat dat langer op zich wachten. Reels zullen waarschijnlijk nooit naar WhatsApp komen, maar het is afwachten of het kan helpen met het oppeppen van de bezoekersaantallen van Facebook, die voor het eerst in de historie van Facebook niet groeien.