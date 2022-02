​Instagram neemt welzijn toch niet serieus: tijdslimiet omhoog

Facebook-papers Sinds vorig jaar door de Washington Post de beroemde Facebook-papers werden gelekt, zijn Facebook en Instagram erg in verlegenheid gebracht. De social media blijken te weten dat hun platforms slecht zijn voor het geestelijk welzijn van jongeren. Het besloot daarop om Instagram voor kinderen even uit te stellen en ouders meer controle te geven, maar nu doet het iets tegenovergestelde: het heeft de korte tijdslimieten verwijderd. Psychologen en andere experts zeggen het al jaren: als je social media wil gebruiken, doe dit dan met mate. Hoe meer tijd je op social media doorbrengt, hoe slechter het is voor je geestelijke gezondheid. Studies geven aan dat mensen die meer dan twee uur per dag op sociale netwerksites doorbrengen, meer kans heb op psychische problemen, maar er zijn ook studies die beweren dat meer dan een half uur per dag slecht is voor je brein.

#StatusOfMind Zo is te lezen in het #StatusOfMind-rapport: "Als je vrienden constant op vakantie ziet of geniet van een avondje uit, kunnen jonge mensen het gevoel krijgen dat ze iets missen, terwijl anderen van het leven genieten", stelt het #StatusOfMind-rapport. "Deze gevoelens kunnen 'vergelijk en wanhoop'-gedrag bevorderen. Berichten op sociale media kunnen ook onrealistische verwachtingen scheppen en gevoelens van ontoereikendheid en een laag zelfbeeld creëren.” Mensen, en vooral jonge beïnvloedbare mensen, krijgen het gevoel dat hun lijf net goed genoeg is en gaan allerlei filters toevoegen om er maar zo perfect mogelijk uit te zien. Instagram heeft zich na die Facebook-papers wisselend opgesteld: het kwam weliswaar met allerlei mogelijkheden voor ouders om hun kinderen beter in de gaten te houden, tegelijkertijd heeft ceo Adam Mosseri ook gezegd: “We weten dat meer mensen dan natuurlijk het geval zou zijn sterven door auto-ongelukken. Juist de grote auto’s voegen veel meer waarde toe in de wereld dan dat ze vernietigen. Ik denk dat social media ongeveer gelijk is.” Harde woorden, die zeker in een periode waarin het bedrijf zich juist beter wat nederig kan opstellen, extra hard waren.

Tijdslimieten Instagram Nu blijken die woorden nog meer lading te krijgen, want Instagram heeft ervoor gekozen om zijn tijdslimieten aan te passen. Je kunt in de app aangeven dat je maar een bepaalde tijdslimiet per dag aan Instagram wil besteden, wat zowel voor je psychische gezondheid als je tijdsbesteding beter is. Vroeger kon je dat instellen op 5 minuten per dag of 10 minuten per dag, maar dat is niet meer. Instagram laat de nieuwe tijdslimieten ingaan op 30 minuten. De hoogste limiet is 3 uur (!) per dag. Mensen met een limiet onder die 30 minuten, die krijgen nu zelfs een melding om aan te geven dat ze hun tijdslimiet kunnen behouden, maar dat als ze hem willen aanpassen, ze dat nu kunnen doen. Kortom, Instagram heeft niet alleen de tijdslimieten verlengd, het roept ook actief op aan mensen om hun tijdslimieten op het social medium te vergroten.

Geestelijk welzijn Instagram heeft nog niet gereageerd op deze nieuwe tijdslimieten. De optie om zo’n limiet op je dagelijkse Insta-tijd te zetten is sinds 2018 beschikbaar. Het is jammer dat Instagram die dagelijkse tijdslimiet zo groot heeft gemaakt. Nu maar een kookwekker of een stopwatch erbij houden dus…