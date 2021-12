​Ouders krijgen meer controle over hun tieners op Instagram

Toen er nog moest worden ingebeld op de internetverbinding en je dus per tik moest betalen, waren veel ouders niet zo blij met hun MSN Messenger-gebruikende kinderen. Er moest maar een slot worden gezet op het internet. Nu het internet zelf volop beschikbaar is en je niet meer per tik betaalt, hoeft niet meer. Maar op social media zit dat net even anders. Instagram wil voor de mentale gezondheid van jongeren zorgen en speelt dat onder andere via de ouders.

Geestelijke gezondheid Het is jammer dat de inspanningen van Instagram voor jongeren minder gemeend overkomen dan de bedoeling is. Dat heeft alles te maken met de onthullingen die Wall Street Journal deed over Facebook: Facebook zou weten dat zijn social media-platforms slecht zijn voor de geestelijke gezondheid van mensen, maar hier niets mee doen. Hoewel Facebook het hier niet mee eens was, heeft het wel de uitrol van Instagram voor kinderen stopgezet. Daarnaast komt het met nieuwe functies om het welzijn van vooral jongeren op Instagram te verbeteren. Eén van die functies hebben we al eerder besproken, namelijk Take A Break. Hierbij worden jongeren geïnspireerd om na lang scrollen en tikken even Instagram los te laten. Ook is het mogelijk om hiervoor herinneringen in te stellen, zodat je niet te lang blijft doorscrollen, iets wat zeker bij doomscrollen soms uren aan negativiteit oplevert. Instagram: “Om ervoor te zorgen dat tieners op de hoogte zijn van deze functie, laten we ze meldingen zien die suggereren dat ze deze herinneringen inschakelen.”

Take A Break Instagram ziet dat tieners Take A Break ook echt gebruiken. Instagram: “Vroege testresultaten tonen aan dat als tieners eenmaal de herinneringen hebben ingesteld, meer dan 90% van hen ze aanhoudt.” Daarnaast wil het door Facebook gerunde social medium kijken naar wat tieners in de app zoal aanbevolen krijgen. Tieners noemen of taggen als ze je niet volgen, dat is ook niet langer mogelijk. Instagram laat het bovendien niet allemaal aan pubers over: ouders krijgen ook meer tools om te helpen het Instagram-leven van hun zoon of dochter in goede banen te leiden. Instagram-topman Adam Mosseri schrijft: “Ouders en voogden weten wat het beste is voor hun tieners, dus we zijn van plan om in maart onze eerste tools te lanceren om hen te helpen hun tieners op Instagram te begeleiden en te ondersteunen. Ouders en voogden kunnen zien hoeveel tijd hun tieners op Instagram doorbrengen en tijdslimieten instellen.”

Meer controle voor ouders Het social medium wil bovendien dat het ook andersom werkt. Het geeft tieners de nieuwe optie om hun ouders op de hoogte te stellen wanneer ze iemand rapporteren aan Instagram. Hierdoor weten ouders dat er iets speelt en kunnen ze hierover het gesprek aangaan met hun kind. Er komt daarnaast een educatief centraal waarin ouders terechtkunnen voor handleidingen en tips van experts, zodat Instagram minder een onbegaanbaar oerwoud lijkt dan het nu voor veel ouders lijkt. In januari komt er nog iets interessants aan. Je kunt straks je Instagram-activiteit zien en beheren. Hiermee hoopt het in de hand te werken dat mensen betere controle hebben over hoe ze online en offline overkomen. Het is dan ook vanaf januari mogelijk om je foto’s en video’s in één keer in bulk te verwijderen, inclusief je likes en reacties.

Instagram Hoewel het voor iedereen beschikbaar komt, denkt Instagram dat het vooral jongeren kan helpen om hun digitale voetafdruk te beheren. Immers zijn veel mensen die nu boven de 30 zijn niet opgegroeid met social media en maakten zij hierover beslissingen op een leeftijd waarop mensen doorgaans beter begrijpen wat de consequenties zijn. Logisch dus dat het bedrijf zich vooral op tieners richt. Take A Break is nu uit in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië, maar komt begin 2022 naar Nederland.