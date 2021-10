​Iedereen kan nu URL's onder stickers zetten op Instagram

Eerst was dit ‘swipe up’ en moest je omhoog swipen, maar dat was alleen beschikbaar voor mensen die meer dan 10.000 volgers hebben op het social medium. Je zag het bijvoorbeeld veel bij influencers die wilden verwijzen naar hun eigen webwinkel. Nu kunnen ook zij het doen in stickervorm.

Instagramstickers

Instagram maakt de aanpassing om zijn gebruikers meer controle te geven over hun creatieve uitspattingen en het maken van een verhaal te stroomlijnen. Naar boven swipen is er ook echt niet meer bij: stickers zijn het nu helemaal. De mogelijkheid is in testfase sinds juni. We schreven er al over, namelijk dat alleen mensen met 10.000 volgers of meer de nieuwe optie kregen (of mensen met een blauw vinkje). Inmiddels is duidelijk dat het dus om iedereen gaat. Dat scheelt weer een heleboel ‘link in bio’-verwijzingen.

Instagram is de laatste tijd flink aan het vernieuwen. Zo gaat het mensen ook een nudge geven wanneer ze merken dat iemand aan het doomscrollen is. Die nudge geeft een kleine hint om misschien eens wat content te bekijken van een ander type of onderwerp. Er is ook een stap verder: Take a Break betekent dat Instagram echt gaat adviseren om de app even af te sluiten en niet naar Instagram te staren.