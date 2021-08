​Omhoog swipen op Instagram is straks niet meer

Je ziet het in veel Stories voorbij komen: swipe up for.. Even omhoog swipen en je komt bij een artikel uit, of een winkel. Dat is straks niet meer. Instagram wil een alternatief introduceren, namelijk stickers.



Niet meer swipen op Instagram

Nu zal je denken: stickers, die waren er toch al? Klopt, maar er komen straks ook stickers waar je dan een linkje onder kunt plaatsen. Dat kan een linkje zijn naar allerlei externe websites. Vanaf 30 augustus worden de stickers geïntroduceerd en verdwijnt de mogelijkheid om naar boven te swipen, schrijft TheVerge.

Het is ergens wel jammer, want ‘swipe up’ is wel een soort Instagram-stokpaardje geworden. Je weet meteen waar je aan toe bent. Nu moet je op stickers drukken, hopende dat er een linkje onder zit. Toch zet Instagram het plan door. Het meent dat het opbouwen van Stories op Instagram een soepelere ervaring is wanneer er stickers worden gebruikt. Gebruikers zouden hierdoor meer creatieve controle hebben over hun producties.