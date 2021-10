​Hey, is het tijd voor een Instagram-pauze?

Facebook moest laatst met de billen bloot, want een krant schreef een pijnlijk artikel over hoezeer Instagram van slechte invloed is op het zelfbeeld en het geluk van jongeren. Hoewel het platform ook zeker goede dingen doet, blijkt uit onderzoek dat veel jongeren er juist problemen door krijgen. Instagram komt nu met iets nieuws: een pauze.

Positief social mediagebruik Heb je er wel eens over nagedacht hoeveel tijd je spendeert op Instagram? Maar ook waarom je eigenlijk zoveel tijd op dit social medium kwijt bent en wat je er precies uithaalt? Zoek je inspiratie voor een reis en vind je die ook? Of kijk je naar de nieuwe vriend(in) van je ex en voel je je eigenlijk helemaal niet zo blij? Juist omdat social media altijd gaan om de positieve dingen, is het soms moeilijk om je eigen leven niet naast dat artificiële online leven te leggen en te beseffen dat jouw leven helemaal niet 100 procent leuk is. Waar volwassenen vaak kunnen bedenken dat dat bij het leven hoort en dat Instagram zeker geen goede afspiegeling is van het echte leven, hebben jongeren daar vaak wat meer moeite mee. Zij zien vaak ook niet de consequenties van hun gedrag, waardoor het beter is om ze iets vaker te helpen herinneren om na te denken over waar ze mee bezig zijn. Dat geldt niet alleen voor jongeren die pijnlijke content opzoeken, maar bijvoorbeeld ook jongeren die juist negatieve content verspreiden of anderen online pesten.

Take a Break De nieuwe mogelijkheid heeft alles te maken met hoe tieners soms grote aantallen posts bekijken met content die ze schaadt. Nick Clegg van Facebook zegt: “We gaan iets introduceren waarvan ik denk dat het een aanzienlijk verschil zal maken. Waar onze systemen zien dat een tiener keer op keer naar dezelfde inhoud kijkt, en het is inhoud die misschien niet bevorderlijk is voor hun welzijn, sporen we ze aan om naar andere inhoud te kijken.”

Die functie heet ‘nudge’, omdat het een klein knikje is naar de jongere om hem of haar er even op te wijzen dat iets anders bekijken misschien beter is. Een stapje verder gaat de ‘Take a Break’-functie, waarmee jongeren worden geïnspireerd om uberhaupt Instagram even te laten voor wat het is. Als het even kan is het ook nog de bedoeling dat de persoon gaat nadenken over of hij of zij de tijd wel nuttig gebruikt. Of tenminste om iets te doen waar hij of zij gelukkig van wordt, versus dat urenlang scrollen op Instagram, al dan niet kijkend naar schadelijke content. Wanneer de nieuwe mogelijkheid komt, dat is nog onbekend.