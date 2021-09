​Instagram-baas: socials net als een auto, soms sterven er mensen

Opmerkelijk is niet alleen zijn uitspraak, maar ook de context waarin hij die doet. Hij werd namelijk door de Recode Media-podcast geïnterviewd over pijnlijke, gelekte Facebook-documenten. Je zou dus denken dat de beste man zorgt dat hij zijn straatje schoonveegt. In plaats daarvan gooit hij juist olie op het vuur.

Adam Mosseri

Als je er heel simpel naar kijkt, dan zegt hij eigenlijk: We raken sommige mensen kwijt door social media, maar dat is het waard. Een enorm ongelukkige uitspraak, precies in de week dat naar voren is gekomen dat social media van Zuckerberg (en daaronder valt ook Instagram) bewust is dat ze angst en depressie in de hand kunnen werken.

In de documenten van Facebook zou zelfs naar voren komen dat zelfbeeldproblematiek op het gebied van het eigen lichaam bij een op de drie tienermeisjes zou worden verergerd door social media te gebruiken. Een beetje vreemd om dat met een auto en doodgereden mensen te vergelijken.

Aan de andere kant kun je Mosseri wel prijzen voor de manier waarop hij zich uitspreekt. Veel topmensen zijn volledig gemediatraind of geven alleen sociaal wenselijke antwoorden. Het is duidelijk dat de Instagram-ceo in ieder geval vierkant achter zijn uitspraak staat.