Instagram kopieert weer van anderen: kan het iets zelf?

Het is anders dan bijvoorbeeld de highlights, waarmee je alleen je Instagram Stories in een verhaalvorm kunt gieten, die als bolletje staat onder je bio. Wil je echter juist een gewone post uitlichten, dan was daar tot nu toe geen optie voor. Nu dus wel, want Instagram heeft wederom iets gestolen van een ander medium. TikTok, maar bijvoorbeeld ook Twitter, geeft je al langer de optie om een post bovenaan te zetten. Handig voor foto’s en video’s die je zelf graag snel bij de hand wil hebben, maar vooral handig als je snel wil laten zien wie je bent voor wanneer iemand je profiel bezoekt.

In principe is al dat gekopieer niets nieuws, maar juist bij Insta valt het erg op omdat het zijn hele dna zo ongeveer heeft veranderd. Het begon in 2010 als app waarmee je foto’s kon delen. Het was revolutionair. Hoewel je ook op andere social media foto’s kon delen, zette Instagram de foto’s in de spotlight in plaats van de tekst. De manier waarop het werkte en hoe de app eruit zag, inclusief de knipoog naar een Polaroid-camera, gaven Instagram echt een eigen smoel.

Smoel kwijt

Die smoel is Instagram in principe niet helemaal verloren: je kunt de app nog steeds gebruiken zoals je dat deed in 2010 of 2011. Er is echter zoveel bijgekomen, dat het inmiddels wordt ondergesneeuwd. Het social medium is zoveel meer uitgebreid geworden. Mensen lijken toch veelal door Stories heen te bladeren op het platform dan door tijdlijnfoto’s heen te scrollen. De nadruk is ook veel meer komen te liggen op videocontent, wat zeker geen verkeerde keuze is geweest van het platform. De hele wereld is nu eenmaal meer gefocust op video. Echter is het jammer dat die videocontent maar zelden origineel is. Of het nu gaat om gekke filters of bijvoorbeeld het redelijk recent geïntroduceerde Reels, Instagram heeft het niet zelf bedacht.

Het is succesvol in kopiëren, dat moeten we The Gram meegeven. Het is om die reden ook niet vreemd dat het dat steeds doet. Alleen beginnen de kopieën enorm de overhand te nemen, waardoor steeds meer begint op te vallen dat Instagram zelf eigenlijk maar met weinig vernieuwing komt. Het durft daarbij ook weinig te experimenteren, waardoor Instagram toch een beetje achter de meute aan is gaan lopen. Dat valt niet zo op, omdat het grote publiek het social medium nog steeds volop bezoekt, maar het moet oppassen dat het door te veel kopiëren niet te veel achter komt te liggen. Bovendien zijn we ook hongerig naar nieuwe mogelijkheden die uit eigen koker komen. Instagram was een social media-revolutie, maar er is geen enkele reden waarom het nu niet alsnog voor een revolutie zou kunnen zorgen, als het maar met goede, eigen, originele plannen komt.