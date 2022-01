​Reposten: Tiktok test optie om andermans content te delen

Retweeten, regrammen, delen: op Twitter, Instagram en Facebook doen we het al veel langer, maar TikTok is nu de mogelijkheid aan het testen om een post van iemand anders in jouw tijdlijn te zetten.

Repost-knop TikTok test de ‘repost’-knop momenteel, om het voor gebruikers mogelijk te maken om een TikTok-video die ze leuk vinden op hun eigen tijdlijn te zetten voor hun eigen volgers. Het werkt dus niet zoals bijvoorbeeld een duet, waarin je naast de video van een ander je eigen video maakt. Dit gaat echt om het volledig posten van de video van een ander op jouw platform, maar uiteraard wel met de naamsvermelding en link naar de ander erbij.

Lijkt op Twitter TechCrunch schrijft dat de knop zich het beste laat vergelijken met de retweet-knop van Twitter: simpel en toch effectief. Het is bovendien zo dat de video’s die jij hebt gepost niet op je profiel komen te staan en dat is positief. Het is immers niet jouw content. Wel komt de video die je hebt gerepost terug in de feed van je volgers. Tenminste, dat is alleen als ze jou volgen en jij hen. Echter zie je de repost-optie niet bij alle video’s die je op het zeer verslavende platform tegenkomt: je krijgt de optie alleen te zien als je een video tegenkomt op de For You-pagina. In de Discover-pagina of vanuit een berichtje uit je inbox op TikTok zie je die optie dus niet. Het is onduidelijk waarom TikTok hiervoor heeft gekozen.

TikTok De kans is groot dat je de repost-optie nog niet hebt, want TikTok test deze alleen met een klein aantal gebruikers. Het heeft overigens een enorm groot aantal gebruikers: eind vorig jaar bleek dat TikTok qua online bestemmingen populairder is dan Google. Het social medium uit China wordt door sommige landen nog steeds met argusogen bekeken, maar tegelijkertijd heeft het enorme gebruikersaantallen: de app is meer dan 3 miljard (!) keer gedownload en telt 1 miljard gebruikers. De app, of eigenlijk het merk, is steeds meer aanwezig in het straatbeeld. Dan bedoelen we niet alleen door mensen die en plein publique een video voor het platform opnemen, maar bijvoorbeeld ook de deal die TikTok sloot om viral voedsel te gaan laten thuisbezorgen door lokale bezorgrestaurants.