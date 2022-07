Blackout Challenge op TikTok zorgt voor grote problemen

De meeste challenges op TikTok zijn hartstikke leuk en weten zelfs positieve aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen. Er zijn echter ook van die challenges die met de (on)nodige gevaren gepaard gaan. We hadden het laatst al over de # MilkCrateChallenge , maar het kan gevaarlijker. Meerdere ouders klagen TikTok aan om de Blackout Challenge.

Blackout Challenge

Op zich is de Blackout Challenge niet nieuw. Het is iets dat jongeren al decennia doen. Echter worden ze er op TikTok weer extra op gewezen. Plus, sinds we social media hebben, kun je er ook nog video’s van maken en met de wereld delen. In 2021 was de Blackout Challenge al zwaar populair en dat is hij nu nog steeds. Inmiddels schijnen er al 80 doden te zijn gevallen door deze bizarre uitdaging.

Bij de Blackout Challenge is het de bedoeling dat je zo lang je adem inhoudt dat je het even zwart wordt voor je ogen. Even out gaan voor de video dus. Echter is een tekort aan zuurstof enorm gevaarlijk voor het brein. Er gebeurt namelijk ongeveer hetzelfde als wanneer je verdrinkt of een hartstilstand krijgt. Zeker als het langer dan drie minuten duurt, dan kun je rekenen op hersenschade. Maak je er vijf minuten van, dan kun je het niet eens navertellen.